Sivas'ta yedinci ölüm! Korkutan kene tehlikesi
Sivas'ta kene ısırmasının ardından rahatsızlanan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastanede tedavi görmekte olan 40 yaşındaki Gülşen Kaya hayatını kaybetti. Sivas’ta bir ay içinde KKKA şüphesi ile gerçekleşen ölüm sayısı 7 oldu.
Koyulhisar ilçesinde yaşayan Gülşen Kaya, yaklaşık 10 gün önce ishal nedeniyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından Kaya, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin Enfeksiyon Hastalıkları Servisi'nde KKKA şüphesiyle tedaviye alındı. Yaklaşık 9 gün boyunca yoğun bakımda tutulan Kaya, bu sabah hayatını kaybetti. Gülşen Kaya'nın cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek ilçede toprağa verilecek.
Sivas’ta bir ay içerisindeki KKKA şüphesi ile gerçekleşen ölüm sayısı 7 oldu.
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