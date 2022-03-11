Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi! Yolcuların tamamı hastaneye kaldırıldı! 8'i ağır, 34 yaralı!

Korkunç kaza, sabah saatlerinde Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Mazıkıran mevkiinde meydana geldi. İstanbul-Diyarbakır seferini yapan R.D. kontrolünde 35 AGG 489 plakalı yolcu otobüsü, etkisini gösteren kar yağışı ve tipi nedeniyle buzlanan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada otobüste bulunan 34 kişinin tamamı yaralanırken, 8 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazaya şahitlik eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin hemen ardından Sivas ve Gürün ilçesindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 8'inin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, yolda önlem alan polis ve jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.