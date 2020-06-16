Sivas'taki tıraşlı müzik keyfi görenlerin ilgi odağı haline geldi!

Yaklaşık 15 müzik aleti çalabilme yeteneğine sahip Şems Kaynak isimli berber, kentte ilgi odağı haline geldi. Dükkanına gelen müşteriyi tıraş eden berber, bunun yanı sıra çaldığı enstrümanlarla gelenlerin kulaklarının pasını siliyor.

Kaynak, Akdeğirmen Mahallesinde bulunan iş yerine traş olmak için gelen müşterilerine özel parçalar çalarak keyifli anlar yaşatıyor. Aynı zamanda program ve organizasyonlara da giderek müzik aletleri çalan müzisyen berber, bu şekilde mesleğine de yeni bir vizyon kazandırdı. Kendi hocasının babası olduğunu belirten Kaynak, kendini bildi bileli müzik yaptığını ifade etti.

Müşterilerinden istek parça da alan Şems Kaynak, çevredeki vatandaşlar tarafında oldukça dikkat çekiyor.

Şems Kaynak, “Müzisyenlik ve kuaförlük yapıyorum, 23 senedir kuaförlük sanatı içindeyim aynı zamanda da müzik babamdan geliyor babam müzik öğretmeni, sağ olsun babamız yetiştirdi bizi iki işi beraber yapıyoruz. Müşteriler traş olmaya geldikleri zaman şarkı istiyorlar repertuvarımızda varsa istedikleri eser tabi ki ikramda bulunuyoruz. Müşterilerimiz memnun olduğu için dükkanımızda devamlı birkaç tane enstrüman bulunduruyoruz. Keman, kanun, klarnet, ud, org çalıyoruz 15’e yakın enstrüman var” şeklinde konuştu.