Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak kimdir, nereli, kaç yaşında? sorusu internet mecrasında çokça bilgi alınan konulardan birisi oldu. Biz de bu konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

AYŞE ÇAKMAK KİMDİR, NERELİ, KAÇYAŞINDA?

34 yaşında Siverekli olan Ayşe Çakmak ,1986 yılında babasının görevinden dolayı Malatya'da dünyaya geldi. İlk, Orta ve Lise eğitimini Konya ve Afyon’da tamamladı. Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümü ve Sosyal Hizmetler Bölümünden mezun oldu. Orta derecede İngilizce bilen Ayşe Çakmak uzun süredir siyaset arenasında yer alıyor.

Uzun süre Siverek Aile Destek Merkezi Koordinatörlüğü görevini sürdüren Ayşe Çakmak ; 2011 yılından itibaren üç dönem Siverek AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı görevini yürüttü.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Siverek Belediye Meclis üyesi olarak seçildi.

Evli ve 2 çocuk annesidir.

NE OLDU?

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın'ın sağlık sorunlarını gerekçe göstererek, istifa etmesinin ardından toplanan belediye meclisi seçim yaptı. AK Parti'li Ayşe Çakmak, ilçenin yeni belediye başkanı oldu.

ŞEYHMUS AYDIN KİMDİR?

Şeyhmus Aydın, 1950'de Siverek'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Siverek'te tamamladıktan sonra Ankara Gazi Üniversitesi İnşaat Fakültesi öğrenimini 1979'da tamamlayan Aydın, 1984-1989 dönemi belediye başkanlığı görevini yürüttükten sonra kendi mesleğine devam etti.