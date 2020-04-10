Sıvı maddeyi kapı ve zillere süren kadın kıskıvrak yakalandı

Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'nde bir süredir aparman zillerine, asansörlere ve kapı girişerine sıvı madde süren bir kadın polisin uzun uğraşları sonucundan kıskıvrak yakalandı. Akıllara sürdüğü sıvı maddenin virüs olduğu düşüncesi gelince ilçede salgın paniği yaşandı.

Son olarak Gesi Fatih Mahallesi Gün Sazak Caddesi'nde dün yüzünde maske bulunan kadın elinde siyah poşetle girdiği Hazal Apartmanı ve Osmanlı Apartmanı'nda asansörler, kapı zilleri ve merdiven başlarına bir sıvı sürerek uzaklaştı. Kadın ayrıca elinde bulunan pet şişedeki sıvıyı kapı girişlerine döktü. Sıvıyı fark eden bina görevlileri güvenlik kamera kayıtlarını incelediklerinde şaşırarak, hemen polise haber verdi. İhbarı alan polis ekipleri iki apartmanda inceleme yaptı ve alınan numuneler laboratuvara götürüldü.

KORONAVİRÜS PANİĞİ

Olayın bildirilmesinin ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan incelemelerin ardından kimliğini belirlediği kadını düzenledikleri operasyonla yakaladı. Kadının psikolojik sorunları olduğu iddia edilirken, ifadesinde ise apartmanlara sürdüğü sıvıyı evde yaptığını ve korona virüs ile bir ilgisinin olmadığını söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan kadına 'mala zarar vermek' suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.