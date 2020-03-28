Sivil Havacılık ve THY'den uçak seferlerine ilişkin açıklama

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden uçak seferleri ile ilgili açıklama yapıldı.

Yapılan açıklama şu şekilde;

Sağlık Bakanlığımız Bilim Kurulu tavsiyeleri çerçevesinde Corona Virüsü ile mücadele kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından tüm dış hat uçuşlar durdurulmuştur. İç hatlarda ise belirli sayıda özel izin ile THY tarafından uçuşlar yapılacaktır.

TÜRK HAVA YOLLARI'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin yaptığı açıklama şöyle;

Koronavirüs ile mücadele kapsamında:

- Tüm yurt dışı yolcu seferlerimiz durdurulmuştur

- İç hat seferlerimiz CUMARTESİ 23.59'dan itibaren İstanbul ve Ankara'dan bazı büyükşehirler ile sınırlandırılmıştır.