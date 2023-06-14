Sivilce Neden Çıkar? Alında Yanakta Sivilce Neden Çıkar?

Pek çok sebeple ciltte sivilce çıkabilir. Ancak yüzde ve sırtta sivilce neden çıkar? Alında yanakta sivilce neden çıkar genellikle ergenlik çağında bu sorunu yaşayanlar cevap aramaktadır. Peki sivilceler j-kendiliğinden geçer mi?

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Sivilce Neden Çıkar? Alında Yanakta Sivilce Neden Çıkar?

Sivilceler genellikle ciltteki yağ bezlerinin tıkanması sonucu oluşan iltihaplı lezyonlardır. Yağ bezleri cildin altında bulunur ve yağ üretirler. Peki, alında yanakta sivilce neden çıkar? Sivilce oluşumuna katkıda bulunan faktörler arasında genetik yatkınlık, hormonal değişiklikler, stres, yanlış cilt bakımı, beslenme alışkanlıkları ve bazı ilaçlar yer alabilir.

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Alında Yanakta Sivilce Neden Çıkar?

Alın ve yanaklarda sivilce oluşumunun belirli nedenleri vardır. Alında sivilce oluşumu genellikle aşırı yağ üretimiyle ilişkilidir. Alındaki sivilcelerin ortaya çıkmasının bir diğer nedeni ise saçlardaki yağ ve kirin alına yayılması olabilir. Yanaklarda sivilce oluşumu ise genellikle makyaj malzemelerinin yanlış kullanımı, telefon gibi ciltle temas eden nesnelerin temizliği ve bakteriyel enfeksiyonlarla ilişkilendirilebilir. Bu nedenle cilde temas eden ürünlerin temizliğine de dikkat etmek gerekir. En önemli faktörler arasında beslenme sonrası temizlik de yer almaktadır.

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Sivilce Geçirme Yöntemleri Nelerdir?

Sivilce, ciltteki gözeneklerin tıkanması ve bakterilerin enfeksiyonuna bağlı olarak ortaya çıkan bir cilt sorunudur. Cildinizi düzenli olarak temizlemek sivilce oluşumunu azaltabilir. Hafif bir temizleyici ile cildinizi günde iki kez yıkayın.

Ciltteki aşırı yağ üretimini kontrol etmek sivilce oluşumunu azaltmaya yardımcı olabilir. Bunun için, yağsız veya hafif formüllü cilt bakım ürünleri kullanabilirsiniz. Sağlıklı beslenin, Fast food, şekerli ve yağlı yiyeceklerden kaçının. Stresi azaltın.

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Geçmeyen sivilcelerle mücadele etmek için dermatologunuzla görüşmek en iyi yaklaşımdır. Sivilceleri sıkmak veya karalamak, enfeksiyon riskini artırabilir ve izlere neden olabilir. Yüzünüzü temiz tutun yağsız veya su bazlı ürünler tercih edin. Cilt tipinize uygun bir nemlendirici kullanın.

Sivilce azaltan yiyecekler nelerdir? Yeşil yapraklı sebzeler, Balık, Yeşil çay, Turunçgiller, Tam tahıllar yenilmesi gerekirken, Sivilce çıkmaması için ne yenmemeli? Sivilce oluşumunu tamamen engelleyecek besin maddesi yoktur. Her bireyin vücut yapısı ve reaksiyonları farklı olduğu için, sivilceye etkisi olan yiyecekler kişiden kişiye değişebilir.

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Sivilce Önlenebilir Mi?

Akne, ergenlik döneminde meydana gelen normal hormonal değişikliklerden kaynaklanmaktadır. Bu sebeple sivilce oluşumunun tamamen önlenmesi çok zor, hatta imkansızdır.

Ancak sivilceye neden olabilecek maddelerden kaçınmak akne oluşumunu engellemeye yardımcı olabilir. Belirli ilaçlar (kortikosteroidler, lityum ve barbitüratlar gibi), yağlı ürünler veya belirli kozmetiklerin kullanımı akne riskini arttırmaktadır. Ayrıca saçın günlük yıkanması, saç derisindeki yağın cildinize bulaşmasını önleyerek akne oluşumunu engellemeye yardımcı olabilir. Aknenin erken tedavisi, daha kötüye gitmesini ve iz oluşumunu engelleyebilir.

Sivilce Belirtileri Nelerdir?

Akne, apsesi olmayan sivilceler veya patlayarak daha büyük apselere neden olan irin dolu kistler şeklinde görünebilir. Vücudun herhangi bir yerinde akne oluşabilir. Bununla birlikte, akne en çok, aşağıda bahsedilen yüksek miktarda yağ bezlerinin bulunduğu bölgelerde görülür:

  • Yüz
  • Göğüs
  • Sırtın üst bölgeleri
  • Omuzlar
  • Boyun

Akne, diğer cilt rahatsızlıklarının belirtileri ile benzerlik gösterebilir. Tanı için mutlaka doktorunuzla görüşmeniz gerekmektedir.

Sivilce Tedavisi ve Kullanılan Sivilce İlaçları

Doktorunuz, hangi tedavinin sizin için en iyi olduğunu belirlerken yaşınızı, genel sağlık durumunuzu, sivilcenin tipini, seviyesini ve diğer faktörleri dikkate alacaktır.

Akne tedavisi, sivilce izlerini en aza indirmeye ve görünümü iyileştirmeye odaklanır. Akne tedavisi, cildinize uyguladığınız veya hap şeklinde aldığınız sivilce ilaçlarını içerebilir. Bu sivilce ilaçlarından bazılarının doktorunuz tarafından reçete edilmesi gerekir. Bazı durumlardaki sivilcelere her iki türün kombinasyonu önerilebilir.

Cilde direk uygulanan sivilce ilaçları genellikle sivilceyi tedavi etmek amacıyla reçete edilir. Bunlar sivilce izi için krem, jel, losyon veya çözelti formunda olabilir.

Antibiyotikler Bakterilerin büyümesini durdurmaya veya yavaşlatmaya yardımcı olarak iltihabı azaltır. Eritromisin ve klindamisin yaygın olarak kullanılmaktadır.

Retinoidler Yeni akne lezyonlarının gelişimini durdurur ve hücre yenilenmesini teşvik ederek sivilceleri tedavi eder. Bu tip ilaçların arasında tretinoin, adapalen ve tazaroten bulunmaktadır.

Topikal tazoroten, azelaik asit, salisilik asit ve dapson da yaygın olarak kullanılmaktadır.

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