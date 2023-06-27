Böcek ısırığınız varsa ilk önce ısırılan bölge temizlenmelidir. Sabun ve ılık su ile ısırılan bölge temizlenebilir. Eğer ısırılan yerde şişlik varsa bölgeye soğuk kompres uygulanabilir. Kaşıntı geçene kadar ısırığın olduğu bölgeyi kaşımamanız gerekir. Isırığı kaşımak enfeksiyona yol açabilir. Soğuk su ile ısırılan bölgeyi yıkamak da şişliklere iyi gelir. Limon ve oksijenli su da uygulanabilir. Sivrisinek, arı ve böcek sokmasında ne kullanılır? Tavsiye edilir? Doğal yöntemleri var mıdır?

Sivrisinek, Arı ve Böcek Sokmasında Ne Kullanılır? Tavsiye edilir?

Böcek ısırığına iyi gelen doğal yöntemler;

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1. Aloe Vera

2. Poşet Çay

3. Çay Ağacı Yağı

4. Nane Yağı

5. Karbonat Ve Tuz

Kalamin losyonu, hidrokortizon kremi, topikal antihistamin gibi kremler ve losyonlarda uygulanabilir. Bu tarz losyonları ve kremleri yazın denize, tatile veya pikniğe gittiğinizde özellikle yanınızda çocuklarınız varken muhakkak çantanızda bulundurmalısınız. Varsayalım ki sizi veya çevrenizdeki birini ısırdı ilk olarak soğuk su ile ısırılan bölgeyi yıkayın veya sabun ve ılık suyu da kullanabilirsiniz. Daha sonra ise bu kremlerden birini uygulayabilirsiniz. En azından kaşıntınızın ve yanma hissinin azalmasına yardımcı olacaktır. Eğer ısırılan bölge şiştiyse oraya soğuk kompres uygulayın. Kaşıntı hissiyatı geçene kadar ısırılan bölgeyi kaşımamaya özen gösterin.

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Sivrisinek, Arı Ve Böcek Sokmasında Ne Kullanılır? Tavsiye Edilir?

Küçük ve kısa ömürlü olan sivrisinek, arı ve böcekler özellikle yaz aylarında oldukça rahatsız edici bir etki gösterirler. Sivrisinekler, dikkat edilmesi gereken kanatlı böcek grubu hayvanları arasında yer almaktadır. Beslenme yolları arasında ilk olarak çiçek ve bitkilerin su ve özleridir. Dişi sivrisinekler üremek için kan da gerekmektedir. Kaşıntı, kızarıklık ve şişlik gibi olumsuz durumlara neden olan sivrisinek ısırıkları, sıtma, Batı Nil Ateşi gibi önemli bazı sağlık sorunlarının ortaya çıkmasında da oldukça fazla etkilidir. Doktora gitmeden önce, sivrisinek ısırmalarına karşı herhangi alerjiniz olup olmadığını bilmeniz gerekiyor. Normalde tepki veren bir metabolizma için, evde uygulanacak bazı yöntemler, ısırılan bölgenin kısa bir sürede iyileşmesi için yeterli olur.

Sivrisinek Isırığı Alerjisi

Özellikle alerjik yapıya sahip ve bağışıklığı daha düşük olan kimselerde etkisini daha fazla gösteren sivrisinek ısırığı alerjisi, böceğin konduğu yerdeki kanı emmek üzere derinin altına iğnesini yerleştirmesiyle meydana gelir. Sivrisineklerin farklı türleri olmakla birlikte, tüm türlerde ortak olan özellik, sadece dişi olan sivrisineklerin ısırdığı gerçeğidir. Sivrisineğin iğnesi kadar tükürüğünde bulunan 30 farklı protein çeşidi, vücudun alerjik reaksiyon sistemini harekete geçirir. Bu reaksiyon sonucunda, ısırılan yerde 2-10 mm. büyüklüğe sahip, etrafı kızarık ve zaman zaman da üzeri su toplamış şişlikler oluşur. Isırıkların ortaya çıkardığı şişlik ve kızarıklıklar, kimi zaman 36 saat içinde kaybolur. Bağışıklık sistemi güçlü olmayan kişilerde bu süre uzayabilir ve alerjik reaksiyon daha ciddi boyutlara varan sağlık sorunlarına yol açabilir.

Sivrisinek Isırığı Neden Kaşınır?

Dişi sivrisinekler, deriyi delmeye başladıklarında kan emecekleri alanı uyuşturmak ve kanın pıhtılaşmasını önlemek için protein yüklü bir tükürük salgılamaya başlarlar. Vücudun bağışıklık sistemi tarafından yok edilmeye çalışılan bu salgılar, belirli bir zaman sonra kaşıntıya ve şişliğe neden olur. Sivrisinek kan emme işlemiyle birlikte bu tükürük salgısını da geriye emmeye başlar. Sineğin emdiği kanın miktarı arttıkça kaşıntının da azaldığı gözlemlenir. Sivrisinek ısırığı aşırı şişme oluşumu ve kaşıntı, üzerine uygulanacak özel jeller sayesinde daha hızlı bir biçimde iyileştirilir. Kaşıntının olduğu bölgeye parfüm, kolonya gibi alkol içerikli maddelerin temas etmemesi, sivrisinek ısırıklarının lekeye dönüşmemesi bakımından önemlidir. Bununla birlikte bu tip sıvılar, sürüldüğü bölgede yarattığı soğutucu etkiyle kısa bir süre ferahlama etkisi yaratır.

Sivrisinek Isırığı Enfeksiyon Belirtileri

Sivrisinek ısırıkları, her yaz sezonunda karşılaşılan önemsiz ve olağan bir durum gibi kabul edilse de ciddi enfeksiyonlara; hatta ölümlere varabilen neticelere yol açabilmektedir. Özellikle sık sık seyahat edenler, açık alanlarda çalışan kişiler ve bağışıklığı düşük olan bireyler, sivrisinek ısırıklarının yaratacağı enfeksiyonlara daha fazla maruz kalabilirler. Sivrisinek ısırığı meydana geldikten sonra ortalama kuluçka süresi 2-6 gün arasındadır. Bu süre sonunda ishal, eklem ağrısı, kusma, baş ağrıları ve vücut döküntüleri gibi belirtilere rastlanabilir. Kanser, diyabet, hipertansiyon ve böbrek hastalığı gibi ciddi kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerin, daha ciddi enfeksiyon belirtileri gösterdikleri görülmüştür. Nörolojik hastalık belirtileri olarak gruplandırılabilecek bu belirtilerin arasında, yüksek ateş, baş ağrısı, ense sertliği, konsantrasyon bozukluğu, koma, titreme nöbetleri ve felç gibi semptomlar sıralanabilir. Bu belirtilerden bir ya da birkaçının ortaya çıktığı durumlarda, zaman kaybetmeden uzman bir doktora başvurmak gerekir.

Sivrisinek Isırığı Nasıl Geçer?

Isırığın şişlik ve kızarıklığa neden olduğu bölgeye kolonya sürülmesi en bilinen yöntemlerden biri olsa da sivrisinek ve böceklerin ısırdığı yere bu tip maddelerin değdirilmemesi daha doğrudur. Sineğin ısırdığı alanı beyaz sabunlu su ile yıkamak ve sonrasında oksijenli su, tuzlu su ya da limon sürülmesi, kaşıntının daha hızlı bir biçimde giderilmesi ve şişliğin oluşmaması için etkilidir. Bununla birlikte ciddi durumlarda doktorun vereceği ilaçlar mutlaka kullanılmalıdır. Yine bilinen sivrisinek ısırığı tedavisi yöntemleri arasında yer alan ve evde kolayca uygulayabileceğiniz jel ve krem türü preparatlar da sivrisinek sokmalarında rahatlıkla kullanılabilir.

Sivrisinek Isırığı Kaç Günde Geçer?

Sivrisinek ısırıklarının meydana getirdiği kızarık ve şişlik gibi alerjik belirtiler, kanama ve çürüme gibi deformasyonlar meydana gelmediği taktirde, 12-36 saat arasında kendiliğinden yok olur. Sivrisinek ısırıklarının olduğu yerdeki şişlikleri kaşımak, deride çizilme ve kanamalara yol açabilir. Açık yaradan mikrop kapılarak yaranın enfekte olması, iyileşme süresini daha fazla uzatabilir. Bu nedenle, kaşınma hissi ne kadar güçlü olursa olsun, bölgeyi kaşımadan ve buz, limon, tuzlu su gibi doğal ürünlerle ısırılan yere kompres yapmak, şişmiş ve kızarmış olan bölgeyi temiz tutarak iyileşmesini beklemek daha hızlı sonuç verecektir. Halk arasında yaygın olarak bilinen, sivrisineğin ısırdığı bölgeye sirke, diş macunu gibi maddelerin sürülmesi, kesinlikle yanlış bir uygulamalardır. Bu tip uygulamalardan mutlak suretle uzak durulması cilt sağlığı açısından önemlidir.

Sivrisinek Isırmasına Ne İyi Gelir?

Sivrisinek ısırığı kaşıntısına ne iyi gelir? Bu sorunun ve sinek ısırığının yarattığı rahatsız etkiyi ortadan kaldırmak için, evinizde bulunan basit malzemelerden yararlanabilirsiniz.

İçtiğiniz poşet çayları atmayıp buzdolabında saklayarak, sivrisinek ısırıklarında hem serinletici hem de kaşıntıyı giderici bir yöntem olarak değerlendirebilirsiniz.

Evinizde yetiştirdiğiniz aloe vera çiçeklerinin yapraklarından bir parça koparıp, içindeki doğal jeli alerjik reaksiyonun olduğu bölgeye sürebilirsiniz.

Hindistan cevizi gibi doğal yağlarla seyreltebileceğiniz ezilmiş sarımsağı, kızarmış ve kaşınan bölgeye uygulayabilirsiniz. Sarımsağın antiviral etkisi, hem sineğin ısırdığı alanın dezenfekte edilmesine hem de daha hızlı iyileşmesine katkı sağlar.

Sivrisinek ısırıklarının kaşıntı ve alerjik etkilerini ortadan kaldırmak için, fesleğen bitkisinden yararlanabilirsiniz. Bir tutam fesleğen yaprağıyla kabarmış bölgeyi ovmak hem ferahlık hem de rahatlama etkisi sağlayacaktır.

Böcek ısırıklarına karşı yatıştırıcı etkiye sahip olduğu bilinen yulaf ezmesini de biraz su ile lapa haline getirerek ısırılan bölgeye maske şeklinde sürebilirsiniz. Bir süre bekledikten sonra yıkayıp, cildinize uygun bir nemlendirici uygulayabilirsiniz.,

Bebeklerde Sinek Isırması

Küçük çocuklar ve yeni doğmuş bebeklerin bağışıklık sistemleri henüz yeterince gelişmemiştir. Bu nedenle, sivrisinek ısırması önemli sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Sistemik alerjik reaksiyon gösteren bebeklerde, kan ve deri üzerinden yapılan alerji testleri, tanı konulmasına önemli ölçüde katkı sağlar. Bununla birlikte, bu testlerin alerjiyi net olarak gösterdiği söylenemez. Sivrisinek ısırmalarına yüksek reaksiyon gösteren bebekler ve çocuklar için, detaylı bir bağışıklık sistemi araştırması yapılması yerinde bir uygulama olacaktır. Bebeklerin bağışıklık sistemi gelişene kadar, onların sivrisinek ve diğer böceklerden korunması oldukça önemlidir. Uyku sırasında korunma sağlamak için yatağın üst ve kenarlarını kapatacak biçimde cibinlik kullanılabilir. Bununla beraber, 2 aydan büyük bebekler için kullanabilen koruyucu sprey ilaçlar bulunmaktadır. Uzun kollu ve sivrisinek ısırmasından koruyucu kıyafetler giydirmek de bebeğin korunması açısından faydalıdır. Yaşadığınız yerin etrafında su birikintisi, yeşillik gibi alanlar varsa, bu bölgeden uzaklaşmak ya da mümkünse bu oluşumları ortadan kaldırmak yararlı olacaktır.