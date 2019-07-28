Siyami Ersek Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

SİYAMİ ERSEK KİMDİR?

Doğum tarihi : 06.Haziran.1920 Ölüm tarihi : 26.Ekim.1993

Siyami Ersek kaç yaşında öldü : 73

Kilo & Boy :

Burcu : İkizler

Meslek : Doktor

Siyami Ersek doğum yeri : Uşak

Ölüm yeri : Kadıköy, İstanbul

SİYAMİ ERSEK BİYOGRAFİSİ

Dr. Siyami Ersek tarafından 27 Kasım 1968 tarihinde İstanbul'da yapılan Türkiye'deki ikinci kalp nakli ameliyatı başarılı olmuştur.

Siyami Ersek, 6 Haziran 1920 tarihinde Uşak’da doğmuştur. İlkokulu İzmirİkiçeşmelik'te okudu. Ortaokulu İzmir Erkek Lisesi'nde okuduktan sonra İstanbul’a gitti ve İstanbul Erkek Lisesi'nde okuyarak birincilikle 1938 yılında mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1944 yılında mezun oldu. 1944 yılında cerrahi bölümünde asistanlığa başladı, 1946 yılında başasistanlığa getirildi. 1947 yılında genel cerrahi dalında uzmanlık sınavını vererek cerrahi dalında uzmanlık İhtisasını tamamladı.

Siyami Ersek, 1948-1949 yılları arasında İngiltere'de göğüs cerrahisi ve anesteziyoloji üstüne çalışmalar yaptı.

1951 yılında Heybeliada, (İstanbul) Sanatoryum’nun cerrahi uzmanlığına getirildi. 1956 yılında Bursa-Uludağ Sanatoryumu’nun başhekimliğine atandı. 1958 yılında ise Süreyyapaşa (İstanbul) hastanesinde de çalışmaya başladı. 1961 yılına kadar bu üç görevi de birlikte yürüttü.

1962 Yılında Haydarpaşa Göğüs Hastalıkları hastanesinde İstanbul Göğüs Cerrahisi merkezini kurdu ve yaklaşık yirmi yıl süreyle bu merkezin başhekim ve cerrahi servis şefi oldu. Adı geçen merkez, akciğer ve kalp hastalıklarının tedavisinde ülkemizin en ileri düzeydeki sağlık kurumlarından biri olarak haklı bir ün kazandı. Ekibi ile Türkiye'de ilk açık kalp ameliyatını, İstanbul Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi'nde 1963 yılında gerçekleştirdi.

Yine bu hastanede, aynı yıl, 1963 yılında ilk yapay kalp kapakçığı ameliyatını uyguladı. Avrupa'da üç kalp kapağı değiştirilmesi ameliyatını yapan ilk cerrah Siyami Ersek oldu.

3 Aralık 1967 tarihinde Dr. Christiaan Barnard’ın gerçekleştirdiği ilk kalp ameliyatını incelemek üzere Güney Afrika’ya gitti.

22 Kasım 1968 tarihinde Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi'nde Dr. Kemal Beyazıttarafından Türkiye'de ilk defa yapılan bir kalp nakli yapıldı, ancak hasta 18 saat yaşayabildi. Bunun hemen ardından Dr. Siyami Ersek tarafından 27 Kasım 1968tarihinde İstanbul'da yapılan Türkiye'deki ikinci kalp nakli ameliyatı başarılı olmuştur.

Prof. Dr. Siyami Ersek, insanda red olayına yol açarak çoğu kez ölümle sonuçlanan, verici bulmaktaki güçlükler, yasal ve toplumsal sorunlar nedeni ile dünyada uygulaması ertelenen kalp nakli denemelerini sürdürmedi. Türkiye’de sık rastlanan doğuştan gelme kalp hastalıklarına ve romatizmal kalp hastalıklarına bağlı kapakçık bozukluklarının ameliyatla tedavisine ağırlık vermiştir.



Göğüs cerrahisi alanındaki ilk uygulamalarında akciğer tüberkülozu ve başka mikrobik hastalıkların tedavisi amacıyla birçok pnömektomi ve lobektomi ameliyatları yaptı.

Ülkemizde modern göğüs, kalp ve damar cerrahisi kliniklerinin kuruluşunda ve gelişmesinde en büyük emeği veren, uluslararası ünlü bu büyük Türk cerrahı, bu dalda pek çok uzman yetiştirdi ve sayısız hastaya şifa verdi.

Siyami Ersek, 1972 yılında Sağlık Bakanlığı Yüksek Sağlık Şurası üyesi oldu. 20 sene bu görevde kaldı. 1973 yılında profesörlüğe yükseldi. 1983 yılında emekli oldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Danışma Meclisi İstanbul Üyesi (15 Ekim 1981 - 6 Kasım 1983) olarak da görev yapmıştır.

Yaklaşık 30 kalp ameliyatı yapan Siyami Ersek’in yabancı dillerde yayınlanmış elliyi aşkın makalesi vardır.

Siyami Ersek, 1985 yılında Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) İstanbul İl Başkanlığı görevi de yaptı.

Siyami Ersek, doktor Fela Ersek ile evli idi.

Siyami Ersek, 26 Ekim 1993 tarihinde Kadıköy, İstanbul’da Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 73 yaşında akciğer ve sol kalp yetmezliği sonucu ölmüştür.