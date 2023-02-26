Siyanda Msani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Siyanda Msani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Siyanda Msani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Siyanda Msani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Siyanda Msani 12 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Siyanda Msani Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SSG yapmaktadır. Siyanda Msani, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Richards Bay FC futbol takımında oynamaktadır. Richards Bay FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Siyanda Msani'nin Richards Bay FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Siyanda Msani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Siyanda Msani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Siyanda Msani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Siyanda Msani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında U. Pretoria

30 Haziran 2022 yılında Sundowns

1 Temmuz 2022 yılında Richards Bay

30 Haziran 2023 yılında Sundowns

Siyanda Msani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Siyanda Msani şuan Richards Bay FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Siyanda Msani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Güney Afrika takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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