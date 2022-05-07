Siyaset dünyasının acı kaybı! Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre 22. ve 23. dönemde CHP'den İzmir Milletvekili olarak seçilen Canan Arıtman, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Canan Arıtman, 72 yaşında vefat etti.

Arıtman'ın cenazesinin yarın Karşıyaka Beşikçioğlu Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Arıtman'ın vefatının ardından milletvekilleri baş sağlığı mesajı yayımladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi:" Milletin Meclisi’nde İzmirimizin temsilcisi olmuş, 22. ve 23. dönem milletvekilimiz Canan Arıtman'ı yitirmenin hüznünü yaşıyoruz. Mücadeleci ve renkli kişiliğiyle örnek olmuş kıymetli Arıtman'a Allah'tan rahmet, kederli ailesi, yakınları ve parti örgütümüze başsağlığı dilerim”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: “Yıllarca milletvekilimiz olarak mücadele eden kıymetli büyüğümüz 22. ve 23. Dönem İzmir Milletvekilimiz Canan Arıtman'a Allah'tan rahmet, ailesine ve partimize başsağlığı diliyorum”

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel: “Yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntü ile öğrendiğimiz 22. ve 23. Dönem İzmir Milletvekilimiz Canan Arıtman'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum”

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç: “22. ve 23. Dönem İzmir Milletvekilimiz Canan Arıtman'ı yitirdik. Arıtman'a Allah'tan rahmet, ailesine, partimize ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun"

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan: "İzmirimizin ve partimizin en renkli siyasetçilerinden sevgili Canan Arıtman’ı kaybettik. Neşesi, inatçı mücadelesiyle hatırlayacağım. Allah rahmet eylesin. Ailesine, sevenlerine, CHP büyük ailemize baş sağlığı dilerim"

CANAN ARTMAN KİMDİR?

Ankara'da 1950'de dünyaya gelen Canan Arıtman, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra hekimliğe başladı.

Arıtman, uzmanlığını yine Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı'nda tamamladı.

Arıtman, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karşıyaka Belediyesi Meclis üyeliği görevlerini de yürüttü. 7 Mayıs 2022 Cumartesi günü hayatını kaybetti.