'Siyasete girecek misiniz?' sorusuna Selçuk Bayraktar'dan bomba yanıt!

Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 'Patronlar Dünyası’nın yayın yönetmeni Toygun Atilla’nın 'Siyasete girecek misiniz?' sorusuna yanıt verdi.

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'Siyasete girecek misiniz?' sorusuna Selçuk Bayraktar'dan bomba yanıt!

Son dönemlerde adı İstanbul Belediye Başkan adaylığı için anketlerde geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TeknoFest’in açılış etkinliğinde önemli bir soruya yanıt verdi.

Patronlar Dünyası’nın yayın yönetmeni Toygun Atilla’nın sorularını cevaplayan Selçuk Bayraktar', Türkiye’nin yanıtını merak ettiği “Politikaya girecek misiniz?” sorusu soruldu.

Mücadele neyi gerektiriyorsa onu yapacağız

“Ne gerekiyorsa, mücadele neyi gerektiriyorsa onu yapacağız” diyen Bayraktar, siyasete girmeyi hiç hayal etmediğini belirten belirterek şöyle konuştu: “Ama şu hayalim hep oldu; çocukken babam beni ufak bir uçakla uçmaya götürmüştü. Teknofest’ten daha ufak bir etkinlikti. Pilot olma hayalim oldu, model uçaklarla tanıştım ufacık yaşta. Babam yurtdışında mühendislik yapmıştı… Sonrasında ülkemizin havacılık sanayini kurma hayalim oldu daha ileri yaşlarda. Daha sonra robot uçaklar yapma hayalim vardı."

Benim öyle bir hayalim yok ama...

Milli teknoloji hamlesi idealini’ gerçekleştirme yolunda sonuna kadar mücadele edeceklerini söyleyen Bayraktar, bu mücadele hakkında “Ne gerekiyorsa, mücadele neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Ama benim böyle bir hayalim yok” dedi.

'Gireceksiniz gibi anlaşılıyor' deyince...

Gazeteci Toygun Atilla, Bayraktar’a kurduğu son cümleyi hatırlatıp “Bir gün mücadele politikayı gerektiriyorsa politikaya da gireriz” gibi anlaşıldığını söyleyince Bayraktar, “Elbette yani mücadele bunu gerektiriyorsa burada biz korkup da geri dönecek değiliz ki” diye yanıt verdi.

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