Siyasi isimlerden peş peşe Barış Pınarı Hârekatı açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Barış Pınarı harekatının başladığını duyurması ile siyasilerden harekata ilişkin açıklamalar yapıldı.

MECLİS BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP

"Barış Pınarı Harekatı başladı. Türkiye'nin hedefi terör koridorunu yok etmek, barış koridorunu tesis etmek. Cenab-ı Hak Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun."

TBMM BAŞKANVEKİLİ LEVENT GÖK

''Hiçbir arkadaşımızın ayağına çakıl taşı gelmesini arzu etmeyiz. Umarım kısa sürede harekat sonuçlandırılır. Hepimizin özlem duyduğu, Türkiye'nin güvenliğinin sağlandığı, kimsenin tehdit altında hissetmediği, tüm dünyaya adaleti, hukuku, insanlara olan saygısını gösteren anlayış içinde bu harekatın başarılı geçmesi dileğiyle TSK ve devletimize başarılar diliyorum. Allah onların yanında olsun.''

MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ

"Milliyetçi Hareket Partisi Barış Pınarı Harekatı’nın yürekten ve tam bir destekle arkasında ve yanındadır."

HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK

"Tarihi boyunca kazandığı zaferlerle şanını pekiştiren Türk ordusu, bir kez daha milletinin ve devletinin bekası için seferde. Rabbim kahraman Mehmetçiğin yolunu açık etsin, ordumuzu muzaffer kılsın. #BarışPınarıHarekatı"

TİCARET BAKANI RUHSAR PEKCAN

"Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için dün olduğu gibi yarın da gerekli tüm önlemleri hükümet olarak alıyoruz.

Rabbim barışın tesisi için sefere çıkan Mehmetçiklerimizi korusun, muzaffer kılsın. Dualarımız sizlerle. #BarışPınarıHarekatı"

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM

"Rabbim askerlerimizi korusun, şanlı ordumuzu muzaffer eylesin. #BarışPınarıHarekatı"

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK

"Türkiye, topraklarında huzur ve terörle mücadele için gerekli adımları her daim atacak güçtedir. Rabbim barışın tesisi için sefere çıkan Mehmetçiklerimizi korusun, muzaffer kılsın. #BarışPınarıHarekatı"

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI MEHMET CAHİT TURHAN

"#BarışPınarıHarekatı başlamıştır. Kahraman Mehmetçiklerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Milletimiz tek yürek."

TARIM VE ORMAN BAKANI BEKİR PAKDEMİRLİ

"Bu yol Aziz bir Milletin huzuru, güvenliği adına çıkılan kutlu bir yoldur. Rabbim yolunuzu açık etsin...

“Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz...”"

ÖZGÜR ÖZEL - CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ

''Her an bekliyorduk. Şu çok barizdi, Trump ile yapılan görüşme ve ardından Trump'ın attığı tweetler; "bana söz verdiler, sınırları geçmeyin" Operasyona ilişkin çok ciddi işaretler veriyordu.

Ve Amerikan askeri varlığının operasyonun yapılacağı yerden çekilmesi bu operasyonun başlamak üzere olduğunu görülüyordu.

Bizim söyleyeceğimiz hiçbir Mehmetçiğimizin ayağına taş değmesin, anneleri evlatlarına kavuşabilsin. Dualarımız askerlerimizle.''

TBMM GRUP BAŞKANVEKİLİ ENGİN ÖZKOÇ

''Türk milletinin her konuda başarıyla girdiği mücadeleden çıkması Meclisimizin yüz akı olacaktır''

MHP GRUP BAŞKANVEKİLİ LEVENT BÜLBÜL

''Allah yar ve yardımcıları olsun. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde girişilen en önemli operasyonlardan biri. Ciddiyetinin herkes tarafından kavranması gerekir. Basit kısır, siyasi çekişmelerin bu meseleler üzerinden yapılmaması konusunda Meclisin de hassasiyet göstereceğini umuyorum. Bu milli meseledir. Sonuna kadar TBMM, çelikleşmiş iradesiyle devletinin, ordusunun yanında olmalıdır, olacaktır da. Allah hayırlı uğurlu etsin''

BBP GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ

''Gazamız mübarek olsun. Biz başından itibaren BBP olarak bu harekatın zorunlu, Kıbrıs Barış Harekatı kadar önemli olduğunu ifade etmiştik. Başından beri destekliyoruz zaten. ABD'nin oradaki birliklerini çekmesini bekleniyordu. Bugün-yarın eli kulağındaydı. Harekatın fiilen başlamış olduğunu da bütün dünya duymuş oldu. Türkiye'nin oradaki amacı, hem sınır güvenliğimizi korumak, sınırımızın hemen öbür tarafından bize yönelik tehditleri ortadan kaldırmak; PKK PYD ve DEAŞ'a yönelik bir operasyon bu. Mehmetçiklerimizin muzaffer olacağına inanıyorum.''