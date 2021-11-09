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  3. Skandal üstüne skandal! Yunanistan'da aşı olmak istemeyenler 400 Euro karşılığında sahte aşı sertifikası aldı, gerçek sonradan ortaya çıktı!

Skandal üstüne skandal! Yunanistan'da aşı olmak istemeyenler 400 Euro karşılığında sahte aşı sertifikası aldı, gerçek sonradan ortaya çıktı!

Yunanistan'da koronavirüs aşısı olmak istemeyen kişilerin, 400 Euro karşılığında sahte aşı sertifikası aldığı öğrenildi. Ancak, gerçek ortaya çıkınca, skandal üstüne skandal yaşandı.

Skandal üstüne skandal! Yunanistan'da aşı olmak istemeyenler 400 Euro karşılığında sahte aşı sertifikası aldı, gerçek sonradan ortaya çıktı!

Yunanistan'da büyük bir skandala imza atıldı. Edinilen bilgiye göre, koronavirüs aşısı olmak istemeyen Yunan vatandaşlar, hastaneye gittiklerinde 400 Euro karşılığında sahte aşı sertifikası alıyor. Ancak, aşı yerine su uygulayacağını söyleyen hekimlerin aşı karşıtı vatandaşlara su değil, Covid-19 aşısı uyguladığı öğrenildi. 

Skandal üstüne skandal! Yunanistan'da aşı olmak istemeyenler 400 Euro karşılığında sahte aşı sertifikası aldı, gerçek sonradan ortaya çıktı!

SKANDAL ÜSTÜNE SKANDAL!

Yunanistan genelinde aşı merkezlerinde toplu sahte aşılar yapılıyor. Doktorlar ve hemşirelere 400 Euro rüşvet veren aşı karşıtları, sahte aşı sertifikasına sahip oluyor. Vücutlarına Covid-19 aşısı değil, su enjekte edileceği söylenen vatandaşlara hemşireler büyük oyun oynadı. Edinilen bilgiye göre, hemşire ve doktorlar aldıkları rüşveti ceplerine koyduktan sonra, vatandaşlara su değil, gerçek Covid-19 aşısı enjekte etti.

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