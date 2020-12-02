Skandal uygulama! O ülkede psikiyatri hastaları halen zincire vuruluyor

Bugün kamuoyuna bir rapor sunan Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi (CPT) Bulgaristan’daki psikiyatri hastanelerinde ve sosyal bakım kurumlarındaki olumsuz koşulları ve kötü muameleyi eleştirdi. Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi, hastaların zincirle bağlanmasını "utanç verici bir uygulama" olarak nitelendirdi.

Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi (CPT) tarafından sunulan raporda şu ifadeye yer verildi:

"Komite, Bulgar psikiyatri hastanelerindeki hastaların personel tarafından fiziksel olarak kötü muameleye (tokat, itme, yumruklama, tekme ve sopayla vurma) devam ettiği sonucuna varmıştır"

Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi, akli dengesi yerinde olmayan hastaların ayak bileklerinden zincirlenerek asma kilitlerle yataklara bağlandığı, bu tür utanç verici, insanlık dışı ve aşağılayıcı uygulamaların kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirterek Bulgar makamlarına çağrıda bulunarak sosyal bakım evlerinde insanlık onurunu daha fazla gecikmeden korumaya yönelik somut ve acil önlemler alınmasını istedi.