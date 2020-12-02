Resmen açıklandı! Sputnik V aşısının fiyatı belli olduSkandal uygulama! O ülkede psikiyatri hastaları halen zincire vuruluyor2 Aralık Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Koronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı kaç oldu ?CHP'li Özgür Özel, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a tazminat ödeyecek!Başakşehir - Leipzig maçı CANLI İZLE LİNKİAvrupa ülkelerinden teknoloji devi Apple'a tepki! iPhone için dava açılıyorEsra Erol'da programında skandal itiraf: Karım ilişkimizi biliyor!Çılgın sayısal loto çekiliş sonuçları 2 Aralık 2020 Çarşamba| Çılgın Sayısal Loto Sonuç Sorgulama ekranıŞans Topu çekiliş sonuçları 2 Aralık 2020 | Milli Piyango İdaresi3 gün evvel girdiği iş yerinin kasasını soyan şahıs yakalandı!
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Skandal uygulama! O ülkede psikiyatri hastaları halen zincire vuruluyor

Skandal uygulama! O ülkede psikiyatri hastaları halen zincire vuruluyor

Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi'nden yapılan açıklamada Bulgaristan'da psikiyatri hastalarının halen zincire vurulduğu belirtildi. Yapılan açıklama ile bakım evlerinde bulunan hastalara kötü muamele yapılmamasını ve zincire vurma uygulamasının derhal sona erdirilmesi istendi.

Skandal uygulama! O ülkede psikiyatri hastaları halen zincire vuruluyor

Bugün kamuoyuna bir rapor sunan Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi (CPT) Bulgaristan’daki psikiyatri hastanelerinde ve sosyal bakım kurumlarındaki olumsuz koşulları ve kötü muameleyi eleştirdi. Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi, hastaların zincirle bağlanmasını "utanç verici bir uygulama" olarak nitelendirdi.

Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi (CPT) tarafından sunulan raporda şu ifadeye yer verildi:

 "Komite, Bulgar psikiyatri hastanelerindeki hastaların personel tarafından fiziksel olarak kötü muameleye (tokat, itme, yumruklama, tekme ve sopayla vurma) devam ettiği sonucuna varmıştır"

Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi, akli dengesi yerinde olmayan hastaların ayak bileklerinden zincirlenerek asma kilitlerle yataklara bağlandığı, bu tür utanç verici, insanlık dışı ve aşağılayıcı uygulamaların kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirterek Bulgar makamlarına çağrıda bulunarak sosyal bakım evlerinde insanlık onurunu daha fazla gecikmeden korumaya yönelik somut ve acil önlemler alınmasını istedi.

Bölge Gündem
Editör Ekibi


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT