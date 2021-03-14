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  3. Skandalın belgeleri ortaya çıktı! İzmir Büyükşehir Belediyesi, 20 kişiye eğitim verecek olan Enver Aysever'e 238 bin 500 TL ödeyecek

Skandalın belgeleri ortaya çıktı! İzmir Büyükşehir Belediyesi, 20 kişiye eğitim verecek olan Enver Aysever'e 238 bin 500 TL ödeyecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılı içinde Yaşam Boyu Eğitim Projesi kapsamında okur yazarlık eğitimi vereceği kursta Enver Aysever'in 238 bin 500 TL karşılığında 20 kişiye çok yönlü okuma yazma ve yazarlık dersi vereceği ortaya çıktı.

Skandalın belgeleri ortaya çıktı! İzmir Büyükşehir Belediyesi, 20 kişiye eğitim verecek olan Enver Aysever'e 238 bin 500 TL ödeyecek

Açıklanan belge kapsamında gazeteci Enver Aysever'in İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 18 günlük atölyesinde 238 bin 500 TL karşılığında 20 kişiye okuma yazma dersi vereceğine ait belgeler ortaya çıktı.

Sosyal medyaya yapılan açıklamalara göre gazeteci Enver Aysever'in İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 18 günlük atölyesinde 238 bin 500 TL karşılığında 20 kişiye okuma yazma dersi vereceğine ait belgeler ortalığı karıştırdı.

Skandalın belgeleri ortaya çıktı! İzmir Büyükşehir Belediyesi, 20 kişiye eğitim verecek olan Enver Aysever'e 238 bin 500 TL ödeyecek

MERSİN BELEDİYESİ'NDE DE ONLİNE DERS VERMİŞ

Konu sosyal medya platformu twitter üzerinde vatandaşlar tarafından çokça konuşulurken  Enver Aysever bu konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Aysever'in daha önce de Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde de online olarak ders verdiği ortaya çıktı.

Skandalın belgeleri ortaya çıktı! İzmir Büyükşehir Belediyesi, 20 kişiye eğitim verecek olan Enver Aysever'e 238 bin 500 TL ödeyecekSkandalın belgeleri ortaya çıktı! İzmir Büyükşehir Belediyesi, 20 kişiye eğitim verecek olan Enver Aysever'e 238 bin 500 TL ödeyecekSkandalın belgeleri ortaya çıktı! İzmir Büyükşehir Belediyesi, 20 kişiye eğitim verecek olan Enver Aysever'e 238 bin 500 TL ödeyecek

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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