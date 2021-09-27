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  3. Skandalları bitmiyor! Sevgilisi Yiğit Marcus Aral'la mesajlarını yakalayan Şevval Şahin meslektaşı Kayra Türkovaç'ı dövdü!

Skandalları bitmiyor! Sevgilisi Yiğit Marcus Aral'la mesajlarını yakalayan Şevval Şahin meslektaşı Kayra Türkovaç'ı dövdü!

Yiğit Marcus Aral'la aşk yaşayan ve son dönemde çalkantılı özel hayatıyla sık sık magazin gündemine konu olan Şevval Şahin'in meslektaşı Kayra Türkoviç'i dövdüğü öne sürüldü.

Skandalları bitmiyor! Sevgilisi Yiğit Marcus Aral'la mesajlarını yakalayan Şevval Şahin meslektaşı Kayra Türkovaç'ı dövdü!

Yiğit Marcus Aral'la yaşadığı aşkla sık sık magazin gündeminde yer edinen Şevval Şahin'in de tıpkı sevgilisi gibi şiddete eğilimli olduğu iddia edildi.

2021 Miss Turkey finalistlerinden Kayra Türkoviç'in sevgilisi Yiğit Marcus ile mesajlaştığını öğrenen Şevval Şahin iddiaya göre meslektaşına tokat attı.

Yiğit Marcus Aral, Şevval Şahin ile yemek yiyen Kerem Kamışlı ile önce selfie çekip sonra denize atmıştı.

Skandalları bitmiyor! Sevgilisi Yiğit Marcus Aral'la mesajlarını yakalayan Şevval Şahin meslektaşı Kayra Türkovaç'ı dövdü!

Geçtiğimiz akşam sevgilisi Sevval Şahin ile İtalya tatilinden dönen Yiğit Marcus Aral, evlerine girerken 5 kişilik grubun saldırısına uğradı.  Yiğit Marcus Aral'ı, daha önce denize attığı iş insanı Kerem Kamışlı'nın dövdürdüğü iddia edilmişti.

Skandalları bitmiyor! Sevgilisi Yiğit Marcus Aral'la mesajlarını yakalayan Şevval Şahin meslektaşı Kayra Türkovaç'ı dövdü!

KAYRA TÜRKOVİÇ KİMDİR?

Miss Turkey finalisti Kayra Türkoviç, 19 yaşında. Türkoviç, 1.83 boyunda ve Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde İç Mimarlık ve Çevre Tasarım Bölümü'nde birinci sınıf öğrencisi.

Kayra Türkoviç'in, Yiğit Marcus Aral ile yazıştığı iddiasıyla sinirlenen Şevval Şahin, defilede Kayra Türkoviç ile karşılaşınca çıldırdı.

Kayra Türkoviç'in üzerine yürüyerek tokat atan Şahin'in, genç mankene hakaretler savurduğu ileri sürüldü. Şahin, Türkoviç kulisten çıkarıldığında güçlükle sakinleştirildi.

Skandalları bitmiyor! Sevgilisi Yiğit Marcus Aral'la mesajlarını yakalayan Şevval Şahin meslektaşı Kayra Türkovaç'ı dövdü!

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