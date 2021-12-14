Skandalsız tek gün yok! CHP'li İBB'nin işe aldığı FETÖ'cüler tek tek ifşa oldu

Yerel seçimlerin ardından belediyede çalışan binlerce kişiyi işten çıkaran CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi daha sonra 44 bin 995 kişiyi işe almıştı. Bu kişiler hakkında TBMM Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu işe alınan kişiler arasında terör örgütleriyle bağlantılı olan kişilerin olduğunu belirterek gündemi sarsan bir açıklamada bulunmuştu. İBB yönetimi iddiaları reddetse de Sabah'ın haberine göre İBB'ye alınan ve geçmişte FETÖ ile bağlantılı olduğu tespit edilen kişilerin isimleri ortaya çıktı.

İşte Sabah'ın haberine göre FETÖ ile iltisaklı olduğu belirlenen ve işe alınan kişiler:

Eski Üsteğmen Ahmet Ç.: FETÖ soruşturması kapsamında örgütün evlerinde mahrem imamlarla görüştüğü belirlenen eski Üsteğmen Ahmet Ç. tutuklanmış, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra TSK bünyesinden atıldı. Ahmet Ç. İBB'de personel yönetim şirketinde (İSPER işe başlatıldı.

Polis Akademisi Öğrencisi Sait D.: Hain FETÖ'nün Emniyet teşkilatına sızdırmaya çalıştığı polis akademisi öğrencileri arasında yer alan Sait D. deşifre olduktan sonra akademiden atıldı. Sait D., İBB'nin personel şirketinde işe alınan isimler arasında yer aldı.

Ev abisi, belletmen Bayram A.: FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 10 farklı şüphelinin ifadelerinde ev abisi olarak söylediği Bayram A. İBB personel şirketine işe alındı.

Önder G.: FETÖ /PDY soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan iki şüphelinin ifadesinde ev abisi olduğunu ve örgüte ait yurtta belletmenlik yaptığını söylemesi üzerine deşifre oldu. Hakkında adli işlem yapılan Önder G, İBB'nin iştiraki Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret şirketinde restorasyoncu olarak işe başlatıldı.

Belletmen Tahir Ö: FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 kişinin belletmen olduğunu ifade ettiği Tahir Ö. hakkında işlem başlatıldı. Tahir Ö. de belediye iştiraki İstanbul Güvenlik şirketinde işe alınan isimler arasında yer aldı