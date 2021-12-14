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  3. Skandalsız tek gün yok! CHP'li İBB'nin işe aldığı FETÖ'cüler tek tek ifşa oldu

Skandalsız tek gün yok! CHP'li İBB'nin işe aldığı FETÖ'cüler tek tek ifşa oldu

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işe alınan kişilerin terör örgütleriyle olan bağlantıları ortaya çıkarken bu kez FETÖ ile bağlantısı olanların isimleri belli oldu. Örgüt içinde yer aldıkları adli makamlar tarafından bilinen bu kişilerin belediye bünyesinde işe alınmaları pes dedirtti.

Skandalsız tek gün yok! CHP'li İBB'nin işe aldığı FETÖ'cüler tek tek ifşa oldu

Yerel seçimlerin ardından belediyede çalışan binlerce kişiyi işten çıkaran CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi daha sonra 44 bin 995 kişiyi işe almıştı. Bu kişiler hakkında TBMM Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu işe alınan kişiler arasında terör örgütleriyle bağlantılı olan kişilerin olduğunu belirterek gündemi sarsan bir açıklamada bulunmuştu. İBB yönetimi iddiaları reddetse de Sabah'ın haberine göre İBB'ye alınan ve geçmişte FETÖ ile bağlantılı olduğu tespit edilen kişilerin isimleri ortaya çıktı. 

Skandalsız tek gün yok! CHP'li İBB'nin işe aldığı FETÖ'cüler tek tek ifşa oldu

İşte Sabah'ın haberine göre FETÖ ile iltisaklı olduğu belirlenen ve işe alınan kişiler:

Eski Üsteğmen Ahmet Ç.: FETÖ soruşturması kapsamında örgütün evlerinde mahrem imamlarla görüştüğü belirlenen eski Üsteğmen Ahmet Ç. tutuklanmış, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra TSK bünyesinden atıldı. Ahmet Ç. İBB'de personel yönetim şirketinde (İSPER işe başlatıldı. 

Skandalsız tek gün yok! CHP'li İBB'nin işe aldığı FETÖ'cüler tek tek ifşa oldu

Polis Akademisi Öğrencisi Sait D.: Hain FETÖ'nün Emniyet teşkilatına sızdırmaya çalıştığı polis akademisi öğrencileri arasında yer alan Sait D. deşifre olduktan sonra akademiden atıldı.  Sait D., İBB'nin personel şirketinde işe alınan isimler arasında yer aldı.

Skandalsız tek gün yok! CHP'li İBB'nin işe aldığı FETÖ'cüler tek tek ifşa oldu

Ev abisi, belletmen Bayram A.: FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 10 farklı şüphelinin ifadelerinde ev abisi olarak söylediği Bayram A. İBB personel şirketine işe alındı.

Skandalsız tek gün yok! CHP'li İBB'nin işe aldığı FETÖ'cüler tek tek ifşa oldu

Önder G.: FETÖ /PDY soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan iki şüphelinin ifadesinde ev abisi olduğunu ve örgüte ait yurtta belletmenlik yaptığını söylemesi üzerine deşifre oldu. Hakkında adli işlem yapılan  Önder G, İBB'nin iştiraki Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret şirketinde restorasyoncu olarak işe başlatıldı. 

Skandalsız tek gün yok! CHP'li İBB'nin işe aldığı FETÖ'cüler tek tek ifşa oldu

Belletmen Tahir Ö: FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 kişinin belletmen olduğunu ifade ettiği Tahir Ö. hakkında işlem başlatıldı. Tahir Ö. de belediye iştiraki İstanbul Güvenlik şirketinde işe alınan isimler arasında yer aldı

Skandalsız tek gün yok! CHP'li İBB'nin işe aldığı FETÖ'cüler tek tek ifşa oldu

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