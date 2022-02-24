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Slavia Prag 3–2 Fenerbahçe | Maç sonucu, özeti izle

UEFA Konferans Ligi play-off turun ilk maçında evinde mağlup olan Fenerbahçe, deplasmanda tur aradı. Burada da rakibine 3-2 mağlup olan sarı-lacivertliler Avrupa'ya veda etti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Slavia Prag'a 3-2 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti.

47. dakikada ceza sahası içinde sağ çaprazda müsait durumda topla buluşan Schranz'ın vuruşunda top farklı şekilde auta gitti.

48. dakikada ceza yayı üstünde Lingr'ın şutunu kaleci Altay kornere çeldi.

50. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Sor'un, Serdar Aziz'den sıyrıldıktan sonra köşeye plasesinde kaleci Altay, meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Atağın devamında top üstten farklı şekilde auta gitti.

Slavia Prag 3–2 Fenerbahçe | Maç sonucu, özeti izle

52. dakikada Holes'in savunma arkasına uzun pasına hareketlenen ve kaleciyle karşı karşıya kalan Sor'un vuruşunda top direk dibinden auta çıktı.

53. dakikada Sor'un pasında yay üzerinde topla buluşan Lingr'ın şutunda top üstten az farkla auta gitti.

63. dakikada Slavia Prag üçüncü golü buldu. Sağdan hızlı gelişen atakta topla buluşan Holes, topu ceza sahası içinde müsait durumda bulunan Sor'a çıkardı. Topu kontrol eden Sor'un hafif çaprazdan şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.

71. dakikada Fenerbahçe'de yaşanan top kaybının ardından Sor, meşin yuvarlağı sürerek ceza sahası içine girdi ve kaleciyle karşı karşıya kaldı. Altay'dan sıyrılmak isteyen Sor'un topuna tecrübeli kaleci müdahale etti ve savunma tehlikeyi savuşturdu.

90. dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Ceza sahası dışında aldığı topla rakibini geçen Arda Güler, ceza sahası içine girdi. Sağ çaprazda 2 oyuncuyu daha geçen Arda'nın şutunda kaleciden dönen top Berisha'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda top ağlarla buluştu: 3-2.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Slavia Prag sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Maçın özetini izlemek için tıklayabilirsiniz.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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