Slovakya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Slovakya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Slovakya ya da resmî adıyla Slovak Cumhuriyeti, Orta Avrupa'da bir ülkedir. Eski Çekoslovakya'nın bir parçasıdır. Denize kıyısı yoktur. İklimi ılımandır. Orta kısımlar ve kuzeyde dağlar, güneyde alçak araziler yer alır. En alçak noktası Bodrok Nehri 94 metre rakımlıdır. En yüksek noktası ise Gerlachovsky Stit 2.655 metredir.

Slovakya'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Slovakya 5457873 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 115. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0007 olduğu görülmektedir.

Slovakya'nın Müslüman Nüfus sayısı - kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi < 0,1 olarak rakamlara yansımıştır.

Slovakya'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Slovakya'nın yüz ölçümü 49065 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Slovakya'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 930 km² Karasal Alan : 48105 km²

Slovakya'nın Haritadaki Yeri / Konumu