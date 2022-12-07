SMA'lı bebeğini bırakıp baba evine giden vicdansız annenin ailesinden şok sözler: "İstemiyoruz, götür çöpe at"

SMA Tip 1 hastalığı nedeniyle doğduğundan beri tedavi olan 20 aylık Göktuğ bebek, annesinin onu istemediği için babasıyla birlikte mücadele veriyor.

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Doğuştan SMA Tip 1 hastası olan 20 aylık Göktuğ bebek yaşam savaşı veriyor. İddiaya göre bebeğe SMA teşhisinin konulmasının ardından eşinden ayrılan Bedriye Dere, babasının evine yerleşti. Dere, bu süre zarfında çocuğunu görmeye de gelmedi. Doktorların ısrarla "çocuğun anneye ihtiyacı var" demesine rağmen Bedriye Dere ve babası Ali Can Dere çocuğu istemediklerini belirtti.

Son olarak geçtiğimiz aylarda çocuğu annesine götüren çaresiz baba Atakan Altunöz burada aldığı cevap karşısında şok oldu. Göktuğ'un dedesi, "Biz bu çocuğu istemiyoruz götür çöpe at" dedi. Yaşanan bu anlar ise orada bulunan bir kişi tarafından saniye saniye cep telefonu ile kaydedildi. Aldığı cevap karşısında yıkılan talihsiz adam mecburen çocuğu yeniden evine getirdi.

SMA'lı bebeğini bırakıp baba evine giden vicdansız annenin ailesinde şok sözler: "İstemiyoruz, götür çöpe at"

"ÇOCUK HASTA OLDUĞU İÇNİ İSTEMİYOR"

Göktuğ'u annesinin hasta olduğu için istemediğini iddia eden baba Atakan Altunöz "Göktuğ SMA tip 1 hastası ve 7 aylıkken teşhis konuldu. Doğuştan gelen bir hastalık ama teşhisi biraz geç konuldu. Teşhis konulduktan iki hafta sonra annesi tarafından terk edildi. Yaklaşık 10 aydır düzenlediğimiz kampanyada yüzde 76’sını tamamladık. Göktuğ’la beraber hayatta kalma mücadelesi veriyoruz. Annesi ben bu çocuğa bakamam diye babasının evine yerleşti. Çocuk hasta olduğu için istemiyor götürün çöpe atın diyor. Eşimin ailesi de çocuğu istemiyor. Hatta ölürse sevineceklerini ifade ettiler" dedi.

ACILI BABA YARDIM İSTEDİ

Kendisinin tek amacının çocuğunu yaşatabilmek olduğunu dile getiren Altunöz imkanlarının kısıtlı olduğunu belirterek "Benim bu hayattaki tek gayem evladımı yaşatabilmek. Ne yazık ki bunu tek başıma yapamıyorum. Göktuğ’un yaşayabilmesi için yurtdışındaki tedaviyi alması gerekiyor. Ben buradan tüm Türkiye’den yardım istiyorum" ifadelerini kullandı.

SMA'lı bebeğini bırakıp baba evine giden vicdansız annenin ailesinde şok sözler: "İstemiyoruz, götür çöpe at"

SAĞLIĞINA KAVUŞMASINA AZ KALDI

Göktuğ'un şu ana kadar dört doz ilaç aldığını beşinci dozu bazı kriterler nedeniyle alamadığını ancak ilerleyen süreçte bu ilacı da almayı başaracaklarına inandığını dile getiren Altunöz "Şu an bir ilacın dört dozunu aldı beşinci dozda kriterlere takıldık. Önümüzdeki süreçte İnşallah bu dozlarımızı da alacağız. Sağlık Bakanlığı’ndan ret kararı geldi. Kriterler kaldırıldı diye iki ay önce resmi gazetede yazı yayınlanmıştı. Şuan mahkeme sürecimiz var ondan sonra Göktuğ tedaviden faydalanacak. Kampanya şuan yüzde 76’da yüzde 24’ü kaldı. Gen tedavisini de aldıktan sonra sağlığına kavuşacak" ifadelerini kullandı.

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