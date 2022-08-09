Snapchat’te ebeveyn denetimleri başlıyor! Yeni özellik gençleri üzecek!​​​​​​​

Family Center olarak adlandırılan yeni özelliği kullanmak için ailelerin kendi hesaplarını çocuklarının Snapchat profillerine bağlamaları gerekiyor.

MESAJ İÇERİĞİ HALA GİZLİ

Böylelikle çocukların son yedi gün içerisinde uygulamada hangi hesaplarla iletişime geçtiği açık şekilde görülebilecek fakat velilerin, mesajların içeriğine ulaşması mümkün olmayacak.

YAŞ SINIRI VAR

Yeni özellik 18 yaşından küçük gençler ve ebeveynleri tarafından kullanılabilecek. Snapchat’in kaybolan mesajlar özelliği, gençlerin istenmeyen durumlara düşmesine sebebiyet veriyor. Bunun önüne geçmek isteyen şirket ise farklı önlemler alma yoluna gidiyor.

​​​​​​​

Ayrıca gençlerin arkadaş listeleri de özel olmakla birlikte herkese açık profillere sahip olmaları da engellenmiş durumda. Snapchat’te, önerilen arkadaş konusunda da çeşitli kısıtlamalar bulunuyor.

İPhone 14 bekleyenlere kötü haber! İptal kararı...

Düğmeye basıldı, vatandaş sevinçten havaya uçtu! Iphone 13 Pro Max modelinde çılgın indirim!

Happy Center gözü kararttı! 5 lt ayçiçek yağı, 100 g Çaykur Rize çay ve 1 kg bütün piliç inanılmaz indirimli fiyatla satışta!

Ayçiçek yağında daha önce böyle indirim yapılmadı! TMO'dan çok ses getirecek büyük indirim hamlesi! 5 LT, 2 LT, 1 LT Ayçiçek yağı fiyatları...