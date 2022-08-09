Snapchat’te ebeveyn denetimleri başlıyor! Yeni özellik gençleri üzecek!

Snapchat, ebeveyn denetimi özelliklerini bugün itibarıyla kullanıma sunuyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Family Center olarak adlandırılan yeni özelliği kullanmak için ailelerin kendi hesaplarını çocuklarının Snapchat profillerine bağlamaları gerekiyor.

Snapchat’te ebeveyn denetimleri başlıyor! Yeni özellik gençleri üzecek!

MESAJ İÇERİĞİ HALA GİZLİ

Böylelikle çocukların son yedi gün içerisinde uygulamada hangi hesaplarla iletişime geçtiği açık şekilde görülebilecek fakat velilerin, mesajların içeriğine ulaşması mümkün olmayacak.

Snapchat’te ebeveyn denetimleri başlıyor! Yeni özellik gençleri üzecek!

YAŞ SINIRI VAR

Yeni özellik 18 yaşından küçük gençler ve ebeveynleri tarafından kullanılabilecek. Snapchat’in kaybolan mesajlar özelliği, gençlerin istenmeyen durumlara düşmesine sebebiyet veriyor. Bunun önüne geçmek isteyen şirket ise farklı önlemler alma yoluna gidiyor.

Snapchat’te ebeveyn denetimleri başlıyor! Yeni özellik gençleri üzecek!​​​​​​​

Ayrıca gençlerin arkadaş listeleri de özel olmakla birlikte herkese açık profillere sahip olmaları da engellenmiş durumda. Snapchat’te, önerilen arkadaş konusunda da çeşitli kısıtlamalar bulunuyor.

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