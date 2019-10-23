Soçi memorandum sonrası ABD'den kritik atak
Türkiye ile Rusya arasında Suriye konusunda sağlanan Soçi memorandum'undan sonra ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Fransız ve İngiliz mevkidaşları ile görüşme sağladı
ABD Genelkurmay Başkanı'nın görüşme esnasında "Orta doğu" konuşuldu diyerek açıklamada bulundu.
TÜRKİYE-RUSYA GÖRÜŞMESİ SONRASI YAPILMASI DİKKAT ÇEKTİ
Görüşmenin Türkiye ile Rusya arasında Suriye konusunda sağlanan Soçi Muhtırası'nın açıklanmasının ardından gelmesi dikkat çekti. Soçi Muhtırası gereğince ABD'nin desteklediği YPG/PKK terör örgütü Türkiye sınırı boyunca 30 kilometre derinliğe çekilecek. ABD'nin aynı zamanda bölgedeki askerlerini çekerken Deyrizor'daki petrol kuyularının bulunduğu bölgede 200 civarında asker bırakması konuşuluyor.
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