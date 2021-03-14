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  3. Şofbenden sızan gaz sonucu banyoda zehirlenen genç çift gözyaşları ile toprağa verildi

Şofbenden sızan gaz sonucu banyoda zehirlenen genç çift gözyaşları ile toprağa verildi

Annesinin ayağı kırıldığı için İzmir'e ona yardıma giden Volkan Atılgan ve eli Sevim Atılgan banyo şofbeninden sızan gaz sonucu yaşamını yitirmiş tüm müdahalelere rağmen hayata veda etmişti. Genç çift gözyaşları içinde toprağa verildi.

36 yaşındaki Volkan Atılgan, 30 yaşındaki eşi Sevim Atılgan ile birlikte ayağını kıran annesinin ihtiyaçlarının gidermek için İzmir'e gitmişti. Ancak genç çift banyodan sızan gaz sonucu zehirlenerek vefat etti.

ÇİFTİN YAKINLARI GÜÇLÜKLE AYAKTA DURABİLDİ

İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan alınan genç çiftin cenazeleri, yakınları tarafından Bornova Naldöken Mezarlığı'na getirdi. Cenaze namazının ardından çift gözyaşları içinde toprağa verildi. Çiftin yakınları güçlükle ayakta durabildi. Acılı ailenin o anları kameralara yansıdı.

Çiftin akrabaları hastanede de üzüntüden sinir krizi geçirmişti.

Şofbenden sızan gaz sonucu banyoda zehirlenen genç çift gözyaşları ile toprağa verildiŞofbenden sızan gaz sonucu banyoda zehirlenen genç çift gözyaşları ile toprağa verildiŞofbenden sızan gaz sonucu banyoda zehirlenen genç çift gözyaşları ile toprağa verildiŞofbenden sızan gaz sonucu banyoda zehirlenen genç çift gözyaşları ile toprağa verildi

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