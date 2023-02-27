Sofiane Bekkouche kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sofiane Bekkouche Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sofiane Bekkouche adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sofiane Bekkouche Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sofiane Bekkouche 2 Mayıs 1996 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Fransa,Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sofiane Bekkouche Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Titanium Sports Management yapmaktadır. Sofiane Bekkouche, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Mondorf-Les-Bains futbol takımında oynamaktadır. US Mondorf-Les-Bains takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sofiane Bekkouche'nin US Mondorf-Les-Bains ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sofiane Bekkouche Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sofiane Bekkouche isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sofiane Bekkouche Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sofiane Bekkouche futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında R. Strasbourg B

1 Temmuz 2017 yılında US Mondorf

1 Temmuz 2018 yılında ASM Belfort

6 Temmuz 2020 yılında Saint-Quentin

1 Temmuz 2021 yılında CS Sedan

21 Ocak 2022 yılında Schiltigheim

14 Temmuz 2022 yılında US Mondorf

Sofiane Bekkouche Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sofiane Bekkouche şuan US Mondorf-Les-Bains takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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