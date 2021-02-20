Şoför-Yük Taşıma Maaşı Ne Kadar? 2021 Şoför-Yük Taşıma Maaşları, İş İlanları

Şoför-Yük Taşıma görev tanımı nedir, Şoför-Yük Taşıma ne iş yapar, Şoför-Yük Taşıma olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Şoför-Yük Taşıma mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Şoför-Yük Taşıma Tanımı; kendi başına ve belirli bir süre içerisinde , uzun veya kısa mesafelerde motorlu yük taşıma araçlarını trafik kurallarına uygun olarak, güvenli bir şekilde kullanma ve yükü gideceği yerlere en iyi şartlarda nakletme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Şoför-Yük Taşıma Maaşı Ne Kadar? 2021 Şoför-Yük Taşıma Maaşları

Şoför-Yük Taşıma maaşı ortalama aylık 3500 - TL'dir. En düşük Şoför-Yük Taşıma maaşı 3100 -TL, En yüksek ise 3900 - TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Şoför-Yük Taşıma iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Şoför-Yük Taşıma Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim

Şoför-Yük Taşıma Ne İş Yapar?

a) Aracın trafik muayenesinin, motorlu taşıtlar vergisi ve sigorta işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

b) Araca uygun yük (iş) bulmak,

c) Yükün dağıtım plalamasını yapmak,

d) Otoyol ile ilgili evrakı düzenlemek,

e) Motorlu yük taşıma araçlarının bakımını yapmak,

f) Motorlu yük taşıma araçlarını sefere (yola) hazırlamak,

g) Yükü ve yükleme belgelerini teslim almak,

h) Yükleme ve boşaltma sırasında malı kontrol etmek,

i) Tonaj ve gabari kontrolü yapmak,

j) Branda çekmek

k) Taşıma belgelerini düzenlemek,

l) Yükün boşaltılmasını sağlamak,

m) Yükün cinsine göre zaman planlaması yapmak,

n) Kaza ve arıza durumunda yükün naklini sağlamak,

o) Zincir takmak,

p) Uluslararası taşımacılıkta gümrük işlemlerini yaptırmak,

Şoför-Yük Taşıma Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Ağır Yük Kamyonu Ve Otobüs Sürücüleri

Şoför-Yük Taşıma Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Şoför-Yük Taşıma mesleğinin meslek kodu 8332.02 olarak belirlenmiştir

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