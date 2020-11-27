Soğuk algınlığı nedir? Nasıl geçer? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemi nedir?

Kış aylarının gelmesiyle hastalık mevsimine de girmiş olduk. En sık olunan hastalıkların başında ise halk arasından nezle olarak bilinen soğuk algınlığı gelmektedir. Peki, soğuk algınlığı nedir, nasıl geçer? Belirtileri nelerdir ve tedavi yöntemleri nelerdir? İşte merak edilen tüm detayları haberimizde...

SOĞUK ALGINLIĞI NEDİR?

Soğuk algınlığı, nezle ya da bir diğer adıyla nazofarenjit, üst solunum yollarınızda (burun ve boğazınızda) meydana gelen viral bir enfeksiyondur. Yılın her mevsiminde görülebilen ve bütün dünyada yaygın olan bir hastalık türüdür. Genellikle mevsim geçişlerinde, ani sıcaklık değişimleri gündemde olduğu vakitlerde etkin olur. 200’den fazla nezleye sebep olan virüs mevcuttur. Bunlardan başlıcaları; Rinovirüsler, Koronavirüsler, Adenovirüsler ve RSV (Respiratuar Sinsitiyal Virüs)’dir. En yaygın olanı ise Rinovirüslerdir.

Soğuk algınlığı, insanlar arasında görülen en yaygın bulaşıcı hastalık türüdür. Hapşırık ve öksürük atakları ile havaya yayılmış olan virüsleri başka insanlar soluduğunda onlara da geçmiş olur. Virüs alındıktan 2-3 saat sonra, kırıklık, burun akıntısı, hafif ateş, öksürük, gözlerde kızarma ve yaşarma gibi semptomlarla kendini belli eder ve 7-10 günde kendiliğinden geçer. Solunum yoluyla alınan virüsler, burun mukozasına yerleşir ve burnun tıkanmasına sebebiyet verir. Vücutta bu hapşırma, burun akıntısı vasıtasıyla bu virüslerden kurtulmaya çalışır. Belirtilerin nedeni, virüsün üst solunum yollarındaki dokulara zarar vermesi değil, bağışıklık sisteminin enfeksiyona verdiği reaksiyondur.

Normal şartlarda 7-10 günlük süre zarfında kendiliğinden geçen nezle; sinüzit, orta kulak iltihabı veya pnömokok gibi hastalıklara sebebiyet verirse iyileşme süresi uzayacaktır. Ayrıca sigara kullanan kişilerde belirtiler daha uzun süre seyredebilmektedir.

Soğuk algınlığı (nezle) çoğunlukla grip ile karıştırılır. Ancak, nezle gribe göre çok daha hafif atlatılan bir rahatsızlıktır. Gripte burun akıntısı şikayeti olmazken, nezlede ana şikayet burun akıntısıdır.

SOĞUK ALGINLIĞI NASIL BULAŞIR?

Soğuk algınlığı, havadaki virüs taşıyan damlacıkların solunması, yutulması ya da enfeksiyon içeren nesnelere temas edilmesiyle bulaşabilir. Virüsler etrafta uzun bir süre boyunca yaşayabilirler. Daha sonra siz elinizle virüslü yüzeylere temas edip yüzünüze, gözünüze, burnunuza elinizi sürdüğünüzde size de bulaşır. Hastalığın yakın temastaki kişilere bulaşma ihtimali yüksektir. Düşük bağışıklık sistemine sahip bireyler, hijyenin çok iyi olmadığı yerlerde bu virüse maruz kalıp, çevresine de bulaşmasına ön ayak olabilirler.

Hijyeni daima ön planda tutmak, soğuk algınlığı geçiren insanlarla yakın temastan kaçınmak, sigara içilen ortamlardan uzak durmak, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yönelik beslenme düzeni, spor planı şekillendirmek, havasız ve kalabalık ortamlarda bulunmaktan kaçınarak virüslerin bulaşmasını önleme yoluna gidebilirsiniz.

SOĞUK ALGINLIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Virüs bünyeye alındıktan yaklaşık 2-3 saat sonra, nezle semptomları görülmeye başlayabilir. Her belirti herkeste görülecek diye bir durum söz konusu değildir. Ama çoğunlukla aşağıdaki belirtilerle karşımıza çıkar.

Yaygın Nezle Belirtileri

Öksürük, burun akıntısı ve tıkanıklığı, boğaz ağrısı, hapşırma, yüz ve alın bölgesinde dolgunluk, kulaklarda dolgunluk, gözlerde sulanma, hafif ateş, kas ağrısı yani miyalji, bitkinlik, baş ağrısı ve iştahsızlıktır. Nezle belirtileri, enfeksiyon başladıktan sonraki 2-3 gün içinde en etkin noktasına ulaşır. Çocuklarda belirtilerin etki süresi daha uzun sürmektedir.

Hafif ateş belirtisine yetişkinlerde pek rastlanmazken, bebek ve çocuklarda sıklıkla görülür. Soğuk algınlığına sebep olan virüsler, zaman zaman belirtiye sebep olmayabilir.

*Ateş ( fazla yüksek olmaz),

*Boğaz ağrısı, boğazda yanma,

*Burun akıntısı, burunda tıkanıklık,

*Hapşırma,

*Kuru öksürme,

*Gözlerde sulanma ve yanma hissi,

*Kulaklarda dolgunluk,

*Baş ağrısı,

*Halsizlik ve yorgunluk.



SOĞUK ALGINLIĞI TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Solunum yolu enfeksiyonlarının yaklaşık %80’i virüs kaynaklıdır, kalan %20’lik kesim ise bakteri kaynaklıdır. Sadece bakteri kaynaklı hastalıklarda antibiyotik tedavisine başvurulabilmektedir ve bu yüzden soğuk algınlığının antibiyotikle bir tedavisi mümkün değildir.

Hastada sinüzit, bronşit veya orta kulak enfeksiyonu gelişmemişse antibiyotik kullanılmaz. Hastalık belirtileri genellikle 10 gün sürer. Ancak komplikasyon oluşursa hastalık süresi uzar. Genel tedavi prensipleri ağrı kesicilerle hastanın ağrısını azaltmak, burun açıcılarla rahat nefes almasını sağlamaktır. Bu süreçte bol sıvı almak faydalıdır. Oda havasını nemlendirmek hastanın rahat nefes almasını sağlar. Boğaza gargara yapılabilir. Gerektiğinde soğuk algınlığı tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar kullanılabilir. Bitki çayları da nezle için oldukça faydalıdır. Bol taze sebze ve meyve tüketmek önemlidir. Mümkün olduğu kadar yatak istirahati yapılmalıdır. Etrafa bulaştırmayı önlemek için maske kullanılabilir. El temizliği hastalığın bulaşmamasında çok önemlidir. Şunlarda yapılmalıdır:

Bol bol istirahat etme.

Bol sıvı alımı (minimum 2-2, 5 litre).

Burun tıkanıklığı sizin hayat kalitenizi düşürüyorsa burun damlası, spreyi kullanımı.

Boğazınızı rahatlatmak için öksürük şurubu ya da pastil kullanımı.

Rahatlama için, buruna tuzlu su çekebilir, boğazınıza tuzlu su gargarası yapabilirsiniz.

SOĞUK ALGINLIĞINA NE İYİ GELİR?

*Nane-limon

*Zencefilli bal

*Tarçınlı ballı süt

*Limonlu ıhlamur

*C vitamini

*Boğaz pastilleri

*Ekinezya çayı

*Tavuk ve paça çorbası