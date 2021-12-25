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ŞOK marketleri indirimli fiyatlar güncel liste 2021 | ŞOK ay çiçek yağı, sıvı yağ güncel fiyat listesi 25 Aralık 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere, marketlere yapılan indirim çağrısına ŞOK marketlerinden yanıt geldi. Haberimizde, ŞOK marketleri indirimli fiyatlar güncel liste 2021 | ŞOK ay çiçek yağı, sıvı yağ güncel fiyat listesi 25 Aralık 2021 konu başlıklarına yer verdik.

ŞOK marketleri indirimli fiyatlar güncel liste 2021 | ŞOK ay çiçek yağı, sıvı yağ güncel fiyat listesi 25 Aralık 2021

Döviz kurundaki hareketlilik sonrası fiyatlarda değişikliğe giden ve fahiş fiyatlarla tüketiciye ürün satışı gerçekleştirilen üç harfli marketlerden ŞOK, indirim çağrısına kulak vererek, fiyatları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın manifestosu sonrası düşüşe geçen kurlara göre belirleme kararı aldı. İşte, ŞOK marketleri indirimli fiyatlar güncel liste 2021 | ŞOK ay çiçek yağı, sıvı yağ güncel fiyat listesi 25 Aralık 2021 konu başlıklarının detayları...

ŞOK marketleri indirimli fiyatlar güncel liste 2021 | ŞOK ay çiçek yağı, sıvı yağ güncel fiyat listesi 25 Aralık 2021

ŞOK MARKETLERİ İNDİRİMLİ FİYATLAR GÜNCEL LİSTE 2021

Yeni fiyat indirimine ilişkin ŞOK marketlerinden gelen açıklamada, "Her zaman yapılan fiyat indirim kampanyalarına ek olarak, döviz kurunun düşmesi kaynaklı, temel tüketim ürünlerinde fiyat indirimi yapıldı. Bununla birlikte sürekli uyguladığımız fiyat indirim kampanyaları ve her gün düşük fiyatları müşterilerimize sunmaya devam ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

ŞOK marketleri indirimli fiyatlar güncel liste 2021 | ŞOK ay çiçek yağı, sıvı yağ güncel fiyat listesi 25 Aralık 2021

ŞOK AY ÇİÇEK YAĞI, SIVI YAĞ GÜNCEL FİYAT LİSTESİ 25 ARALIK 2021

Şok Market'te 5 litrelik ayçiçek yağının satış fiyatı 119 liradan 109 liraya, 1 kilogram çay 37,5 liradan 33,5 liraya, 1 litre süt 7,90 liradan 6,90 liraya, 30'lu yumurtanın fiyatı 38,90 liradan 35,70 liraya, 700 gram taze kaşar 49,90'dan 39,90'a indirildi.

ŞOK marketleri indirimli fiyatlar güncel liste 2021 | ŞOK ay çiçek yağı, sıvı yağ güncel fiyat listesi 25 Aralık 2021

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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