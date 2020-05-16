Sokağa çıkma kısıtlamanın ilk cezası Bursa'da kesildi!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 şehirde 6. kez sokağa çıkma kısıtlaması yapılıyor. 4 gün sürecek olan kısıtlamanın başlaması nedeniyle denetimler de başladı.

İLK CEZA BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE KESİLDİ

Polisler çay içmekten gelen iki şahısı durdurup kimlikleri görmek istedi. Ancak şahısların kimlikleri yanlarında değildi.

AYRI AYRI 3 BİN 182 TL CEZA KESİLDİ

Bursa İnegöl'de çay içmeden gelen iki gence kimlikleri olmadığı ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için ayrı ayrı 3 bin 182 TL ceza kesildi.