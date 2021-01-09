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  3. Sokağa çıkma kısıtlamasında kovalamaca! Polisten kaçarken kaza yaptılar

Sokağa çıkma kısıtlamasında kovalamaca! Polisten kaçarken kaza yaptılar

Pendik'te gece yarısı kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan 3 kişi polisten kaçarken araçları ile kaza yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlamasında kovalamaca! Polisten kaçarken kaza yaptılar

Pendik Çamçeşme Mahallesi'nde, 03.45 sıralarında yaşanan olayda, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan polis ekipleri, içinde 3 kişinin olduğu 06 PST 84 plakalı Volkswagen marka otomobili durdurmak istedi. Polisin uyarısını dikkate almayan otomobildeki 3 kişi kaçmaya başladı. Polisle içinde 3 kişinin olduğu otomobil arasında kovalamaca yaşandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasında kovalamaca! Polisten kaçarken kaza yaptılar

E-5 karayoluna çıkan otomobil, Kartal Soğanlık yan yolda kaldırıma çıkarak kaza yaptı. Yaralanan kimsenin olmadığı olayda otomobilde bulunan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Üzerinden kimlik çıkmayan 3 kişi emniyete götürüldü.

Sokağa çıkma kısıtlamasında kovalamaca! Polisten kaçarken kaza yaptılar

Araçta yapılan incelemede herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. Şüphelilerin, kısıtlama nedeniyle ceza yememek için polisten kaçtıkları söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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