Sokağa çıkma yasağı başladı!

Hafta sonu koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı 21 Kasım cumartesi günü saat 20.00'de başladı. Uygulanacak yasak ile ilgili detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR,SAAT KAÇTA?

Sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 20.00'den itibaren başlıyor. Pazar sabahı saat 10.00'da sona erecek. Pazar günü akşam saat 20.00'de başlayan kısıtlama Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonlarında da uygulama bu şekilde sürecek. Ayrıca hafta sonları tüm kesimler sadece 10.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirindeki kurum ve kuruluşlar kısıtlamadan muaf olacak ve hizmet vermeye devam edecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN KİMLER MUAF?

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeye göre çalışan 65 yaş üstü, 20 yaş ve altı kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. Ayrıca çalışanlar, iş yerleriyle illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz etmeleri halinde kısıtlamadan muaf olacak.

Ayrıca ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri kısıtlamalardan muaf olacak ve hizmet vermeyi sürdürecek.

Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, kara yolları, huzurevleri, yaşlı bakımevleri, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri, AFAD birimleri, afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT ve benzeri zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler de kısıtlamalardan muaf tutulacak.

Doğal gaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler, yurt içi ve dışı taşımacılık ile lojistiğini yapan firmalar, oteller ve konaklama yerleri, sağlık hizmetlerinin kapasitesini artırmaya yönelik acil inşaat, donanım ve benzeri faaliyetleri yürüten işletme/firmalar da hizmet vermeye devam edecek.

Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri, üretim ve imalat tesisleri, gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları, valilikler/kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50 bin nüfusa bir ve il sınırları içinden geçen şehirler arası kara yolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 kilometre için bir olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi, sebze, meyve toptancı halleri de kısıtlama sürecinde hizmetlerini sürdürecek.

YENİ KARAR ALINANA KADAR KAPALI OLAN YERLER

Sinema salonları 31 Aralık 2020'ye, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri ise yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulacak.

Daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulama devam edecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI GENELGESİ

İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, bugün saat 20.00'de başlayacak.

Bu kapsamda, alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri, bugün saat 20.00'de kapanacak. Bu yerler yarından itibaren her gün 10.00-20.00 saatlerinde hizmete açık olacak.

AVM içindekiler dahil restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerleri de 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis veya "gel­-al" şeklinde hizmet verecek. Pastaneler ile simit, börek, poğaça vb. ürünleri üreten ve satan iş yerleri sadece bu ürünlerin satışını sabah 08.00'den itibaren gel-al şeklinde yapabilecek.

Bu yeme-içme yerleri, bugünden itibaren saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş alacak.

Kısıtlamadan, yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla kara yolları kenarında yer alan ve şehirler arası toplu ulaşım ve lojistik amaçlı araçlara hizmet veren bazı dinlenme tesislerindeki yeme içme yerleri muaf tutulacak. Bu yerler, İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha kurullarınca belirlenecek.

Bugün 20.00 itibarıyla sinema salonları yıl sonuna kadar kapatılacak, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri ise yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulacak.

Daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulama da devam edecek.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması yarın başlayacak. Buna göre, tüm illerde yarından itibaren 65 yaş ve üzeri kişiler 10.00-13.00, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu kişiler, belirtilen saatler dışında sokağa çıkamayacak. Çalışanlar, iş yerleriyle illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz etmeleri halinde kısıtlamadan muaf olacak.

Ayrıca hafta sonları tüm kesimler sadece 10.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirindeki kurum ve kuruluşlar kısıtlamadan muaf olacak ve hizmet vermeye devam edecek.

Bu doğrultuda yarın saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonlarında da uygulama bu şekilde sürecek.

Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşların özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirler arası seyahate çıkmamaları esas olacak.