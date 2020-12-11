Sokağa çıkma yasağı metro çalışıyor mu? | Sokağa çıkma yasağı metro saatleri | Hafta sonu metro saatleri İstanbul

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında pozitif vaka sayıları dünyada ve ülkemizde hızla artmaya devam ederken geçtiğimiz haftalarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyeleri ile yeni kısıtlama kararları alındı. Üretimin aksamaması adına bazı kişilerin muaf tutulduğu kısıtlamalara dair vatandaşların kafasında da bazı soru işaretleri oluştu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI METRO ÇALIŞIYOR MU?

İçişleri Bakanlığı yetkililerince 81 il valiliğine gönderilen genelge ile uygulamaya konan kısıtlamalar kapsamında Cuma günü 21.00'de başlayarak Pazartesi 05.00'e kadar devam eden sokağa çıkma yasağının bu hafta ikincisi uygulanacak. Yasaktan muaf bazı sektör çalışanlarının ise iş yerlerine ulaşabilmeleri adına bazı seferlerin yolculuklarına devam etmesi uygun görüldü. Dolmuş, otobüs, metro gibi toplu ulaşım araçlarının sefer sürelerinde yapılan kısıtlama, şehirlere göre değişiklik gösteriyor. İşte İstanbul'da sokağa çıkma yasağı süresince uygulanacak sefer tarifeleri:

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI METRO SAATLERİ

12-13 ARALIK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SEFER TARİFE DEĞİŞİKLİĞİ

Metro İstanbul tarafından yapılan kamuoyu bilgilendirmesinde şu ifadelere yer verildi:

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile İstanbul genelinde bu hafta sonu 11 Aralık Cuma gecesi 21.00'den başlamak üzere 14 Aralık Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Bu çerçevede hafta sonu sefer tarifelerimizde aşağıdak şekilde güncelleme yapılmıştır.

Cumartesi ve Pazar günü geçerli olmak üzere;

Aşağıda listelenen hatlarımız 06.00-24.00 saatleri arasında 20 dakika sefer sıklığı ile hizmet verecektir. 14 Aralık Pazartesi itibari ile daha önce yayınlandığı şekilde kısıtlama kurallarına uygun olarak hafta içi işletmesi yapılacaktır.





Hafta sonu 20 dakika aralıklarla sefer yapılacak hatlar:



M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman

M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir

M4 Kadıköy-Tavşantepe

M5 Üsküdar-Çekmeköy

M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey

T1 Kabataş-Bağcılar

T4 Topkapı-Mescid-i Selam

HAFTA SONU METRO SAATLERİ İSTANBUL

Aşağıda listelenen hatlarımız ise Cumartesi ve Pazar günü işletme yapmayacaktır. 14 Aralık Pazartesi saat 06.00 itibari ile ise daha önce yayınlandığı şekilde seferler gerçekleştirilecektir.

M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi metro,

F1 Taksim-Kabataş füniküler,

T3 Kadıköy-Moda tramvay,

TF1 Maçka-Taşkışla teleferik,

TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarımızda işletme yapılmayacaktır. Vatandaşlarımız kapalı hatlarımız ile aynı güzergahlar üzerinde hizmet veren İETT araçlarını kullanabilirler.



Sokağa çıkma yasağı kısıtlamaları çerçevesinde bazı istasyonlarımızın giriş-çıkış bölgelerinde düzenlemeler yapılmıştır.

DÜZENLEME YAPILAN İSTASYON GİRİŞ - ÇIKIŞLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kısıtlama süresince zorunlu görevleri nedeni ile metro ve tramvayları kullanacak vatandaşlarımız için 2 gün boyunca her gün 1.468 işletme ve teknik çalışanımız görevleri başında ve İstanbul’a hizmet vermeye devam edecektir.



En kısa zamanda, İstanbul’un tadını çıkartacağımız, sağlıklı hafta sonlarına kavuşmamız dileklerimizle.