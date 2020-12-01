Sokağa çıkma yasağı saatleri hafta içi, hafta sonu |Hangi saatlerde sokağa çıkma yasağı var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanacak olan kısıtlamaları kamuoyuna duyurdu. Bu kapsamda hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasına karar verildi. Kısıtlamanın saatleri ve detayları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler araştırmalarda bulunuyor. Bu kapsamda Hangi saatlerde sokağa çıkma yasağı var? Sokağa çıkma yasağı saatleri hafta içi, hafta sonu konularını araştırıyor. İşte detaylar...

HANGİ SAATLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR?

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında hafta içi her gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Söz konusu kısıtlama Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri saat 21.00 ile 05.00 arasında uygulanacak. Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı Cuma akşamı saat 21.00'de başlayacak, pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ HAFTA İÇİ, HAFTA SONU

İçişleri Bakanlığının yayınladığı " Koronavirüs ile Mücadele Kapsamında Sokağa Çıkma Kısıtlamaları - Yeni Kısıtlama ve Tedbirler" konulu genelgeye göre sokağa çıkma yasağı hafta içi saat 21.00 ile 05.00 arasında uygulanacak.

Hafta sonları uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı hafta sonu Cuma günü saat 21.00'de başlayacak, pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek. Kısaca hafta sonu kısıtlamalardan muaf olan vatandaşlar dışında herkes evlerinde kalacak, sokağa çıkmayacak. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakiler hariç vatandaşlar, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla, ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve fırına gidip gelebilecek.

YASAKLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İçişleri Bakanlığının genelgesine göre koronavirüs tedbirleri (yasaklar) bugünden itibaren başlayacak. İşte madde madde kısıtlamalar...

- "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" ve "Yeni Kısıtlama ve Tedbirler" başlıklı genelgeler kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

-Kısıtlamaya ilişkin ilk uygulama bugün saat 21.00'de başlayıp yarın saat 05.00'te bitecek.

-Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla bazı yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.

-Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için, istisna getirilenler dışındaki tüm iş yerleri hafta içi saat 20.00'de kapanacak.

-Kısıtlama kapsamında, hafta içi ve hafta sonu ekmek üretilen fırın/unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin ekmek satan bayileri açık olacak.

FIRIN, MARKET, KASAP, BAKKAL VE KURUYEMİŞÇİLER SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA AÇIK MI?

-Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında satış yapılamayacak.

-Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

-65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakiler hariç vatandaşlar, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla, ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve fırına gidip gelebilecek.

-Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek.

-Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaç duyduğu temel ihtiyaçları, planlama yapılarak Vefa Sosyal Destek birimleri aracılığıyla karşılanacak.

-Sokağa çıkmanın kısıtlandığı gün ve saatlerde, genelgede belirtilen zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatler toplu ulaşım araçlarıyla yapılabilecek, özel araçla şehirler arası seyahat, izne tabi olacak.

-Daha önceki genelgelerde belirtilen istisnalar hariç, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

HANGİ YERLER KAPANACAK?

Genelge kapsamında yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetleri durdurulacak.

SEMT PAZARLARI VE AVM'LERDE HES KODU İSTENECEK

Her AVM ve semt pazarı için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısı il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları kararıyla ayrı ayrı belirlenecek.

Gerek görülmesi durumunda kalabalık cadde ve meydanlara girebilecek/aynı anda bulunabilecek kişi sayısı il/ilçe hıfzıssıhha kurullarınca belirlenecek.

Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacak, nikahlar da bu sayıyı geçmeyecek.

Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacak.

Alışveriş merkezlerine girişte çalışanlar ve müşteriler için HES kodu zorunluluğu uygulanacak.