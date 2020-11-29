Sokağa çıkma yasağı sona erdi! Denetimlerde yasakları delenlere ceza yağdı

Pandemide vaka artışlarının önüne geçilmesi amaçlanarak 81 il genelinde hafta sonları belirlenen saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediyor. Yasağın 2. haftasında ekipler gece boyu denetimlerini gerçekleştirdi. İstanbul'da trafiğe çıkan araçlar durdurularak gerekli belgelerin olup olmadığı kontrol edildi.

FARKLI SUÇLARDAN ONLARCA KİŞİYE CEZA YAĞDI

E-5 Karayolu Merter mevkiinde sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik yapılan denetimlerde polis ekiplerinin çevirmesine takılan vatandaşlardan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen kişilere ceza kesildi. Uygulamada sokağa çıkma belgesinin yanı sıra otomobilinin muayenesi olmayan bir kişi ise Hıfzıssıhha Kanuna muhalefetten 3 bin 150 TL para cezasına çarptırılırken muayenesiz araçla trafiğe çıkma suçundan 288 TL para cezasına çaptırıldı.

ALKOLLÜ, EHİYETSİZ VE BELGESİZ SOKAĞA ÇIKTI

Denetimde trafik ekiplerinin ehliyet sorduğu bir sürücünün ise alkol nedeniyle ehliyetine el konulduğu ve sokağa çıkma izni olmadan alkollü şekilde trafiğe çıktığı öğrenildi. Trafik ekipleri sürücüye cezai işlem uygulayarak aracı çekici yardımıyla kaldırarak trafikten men etti.