Sokağa çıkma yasağına dakikalar kala intihar etti!
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 18 yaşındaki Mustafa Ş.Ö., kardeşiyle çatıda otururken 'çok üşüdüm bana ceket getir' diyerek kardeşini eve gönderdikten sonra koşarak 7.kattaki apartmanın çatısından atladı. Metrelerce yüksekten atlayarak intihar eden gencin cansız bedeniyle karşılaşan yakınları sinir krizi geçirdi.
Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda, sokağa çıkma yasağına dakikalar kala bir intihar vakası yaşandı. Mustafa Ş.Ö. (18), 7 katlı apartmanın çatısından kendini boşluğa bıraktı.
KARDEŞİNİN GÖRMESİNİ İSTEMEMİŞ
Edinilen bilgiye göre, M.E.Ö. ile birlikte yaşadıkları 7 katlı apartmanın çatısına çıkan Mustafa Ş.Ö. (18), bir süre sonra ‘çok üşüdüm’ deyip kardeşini ceket getirmesi için eve gönderdi. M.Ş.Ö., ardından koşarak aşağıya atladı, alt geçit demir bariyerlerine çarparak yola düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri gencin yaşamını yitirdiğini tespit etti.
OĞLUNUN CANSIZ BEDENİNE UZUN UZUN BAKTI
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, olayı duyup koşarak gelen M.Ş.Ö.’nün babası oğlunun cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi. Polisler tarafından sakinleştirilen acılı baba, oğluna bakarak uzun süre gözyaşı döktü. Bölgede inceleme başlatan polis, hayatını kaybeden gencin kardeşini, ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.