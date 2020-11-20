Ülkemizde koronavirüs salgınının ilk görüldüğü Mart ayından bu yana, en yüksek ağır hasta sayılarına ulaştığımız şu günlerde, kısıtlamalar, yasaklar ve ağır tedbirler geri döndü. Hafta içi, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri üzerine yeni tedbirleri açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir dizi kısıtlamayı vatandaşlar ile paylaşmıştı. Bu kısıtlamalar arasında en önemlisi ise hafta sonu saat 10.00 - 20.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması olmuştu. Bunun üzerine Hafta sonunda AVM'lerin, açık olup olmadığını merak eden vatandaşlar, "Sokağa çıkma yasağında AVM'ler açık mı? Hafta sonu 21-22 Kasım AVM'ler kapanacak mı?" sorularıyla araştırmalar yapıyor. İşte detaylar...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA AVM'LER AÇIK MI? AVM'LER KAPANACAK MI?

20 Kasım Cuma günü, yürürlüğe girecek olan yeni kısıtlamalar arasında, Restoran, lokanta ve online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefon ya da online sipariş üzerine paket servis hizmetine geçmesi bulunuyor. 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00 itibarıyla da 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması olacak.

Dolayısıyla alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri hafta sonu boyunca sadece 10.00-20.00 saatlerinde hizmet sunacak. AVM'ler için hafta içi bir kısıtlama bulunmuyor.

YENİ KARARLAR ALINANA KADAR KAPALI OLACAK YERLER

Sinema salonları 31 Aralık 2020'ye, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri ise yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulacak.

Daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulama devam edecek.

65 YAŞ VE ÜSTÜ İLE 20 YAŞ ALTINA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Tüm illerde cumartesiden itibaren 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar ise bu uygulamadan istisna tutulacak.