Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısının ardından gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlamasının olacağını açıklamıştı. Bu doğrultuda İçişleri Bakanlığı 4 gün boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin olarak yayınladığı genelgeyle kısıtlamasının detaylarını açıkladı. Bu doğrultuda Sokağa çıkma yasağında fırınlar açık mı? sorusu internet arama motorlarında araştırılıyor. İşte detaylar...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının olacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"16, 17, 18, 19 Mayıs tarihlerinde yine sokağa çıkma sınırlandırması uygulanacaktır. Sokağa çıkma kısıtlamasının 18, 19 Mayıs günlerinde bakkal, market, manav, kasap, fırın, tatlıcı gibi işletmelerin ve online platformların saat 10.00 ila 16.00 arasında hem satış hem evlere servis için açık olabilmelerine imkan sağlıyoruz. Yaşlılarımız 17 Mayıs Pazar günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerdir. 20 yaş altı da 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günleri iki grup halinde sokağa çıkmayı sürdürecektir."

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA FIRINLAR AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığının sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin yayınladığı genelgeye göre kısıtlamanın olduğu 18 ve 19 Mayıs'ta market, bakkal, manav ve kasaplar 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

KISITLAMA HANGİ İLLERDE UYGULANACAK?

İçişleri Bakanlığı,15 ilde 15 Mayıs 24.00'ten 19 Mayıs 24.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin valiliklere genelge gönderdi. Genelgenin detayları açıklandığı anda haberimiz güncellenecektir.