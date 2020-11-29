Sokağa çıkma yasağında otomobili vermeyen abisine ve yengesine dehşeti yaşattı!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir genç, sokağa çıkma kısıtlamasında abisinden arabasını isteyince tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşünce 26 yaşındaki genç, mutfaktan aldığı bıçakla abisini yengesini yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırırken zanlı ise gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü.

Merkez Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi’nde meydana gelen olayda 17. Sokak üzerinde bulunan evde oturan Teyfik S.'den (33) otomobilini isteyen Faruk S. (26), arasında tartışma başladı. Dışarı çıkma yasağının olduğunu söyleyerek aracını vermek istemeyen abisine saldıran Faruk S., mutfaktan aldığı bıçak ile abisini ve tartışmaya engel olmak isteyen yengesini Asiye. S’yi (22) yaraladı.

''GÖZALTINA ALINIP POİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ''

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise olay yerinde Faruk S’yi olay yerinde gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.