Sokağı çıkma yasağını çiğneyen motosikletli kişi alkollü çıktı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sokağa çıkma yasağı nedeniyle Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şehrin çeşitli noktalarında uygulamalar yapıyor.

Koza Kavşağı'nda yapılan uygulamada polis ekipleri bir motosikletliyi durdurdu. Alkollü olduğundan şüphelenilen şahıs için bölgeye trafik polisi çağrıldı.

Yapılan kontrollerde şahıs 388 promil alkollü çıktı. Şahıs hakkında sokağa çıkma yasağını ihlalden, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan para cezası kesildi.

Şahıs polis ekiplerince polis merkezine götürüldü.