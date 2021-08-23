Sokak kedilerini toplayıp evinde yediği iddia edilmişti! O davaya savcılıktan olay karar!

Tuzla'da geçtiğimiz aylarda evinde yemek için kedi ve köpeği sokaklardan toplayan Fatma Ç. isimli bir kadın, çevreden yapılan şikayetlerin ardından polis ekiplerince gözaltına alınmıştı İfadesi alınan kadının son durumuyla ilgili savcılık tarafından verilen karar doğrultusunda ihbarın soyut nitelikte olduğunu kaydedildi ve takipsizlik kararı verildi. Ancak "mala zarar verme" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

İstanbul'un Tuzla ilçesinde sokaktaki kedileri kesip poşete koyarak yemek için eve götürdüğü iddia edilen Fatma Ç., mahalleli tarafından olay anındayken yakalandı. Durumu gören mahallelinin polis ekipleri yaptığı ihbarın ardından Fatma Ç. gözaltına alındı. Kadının elindeki siyah poşetin içinde kesilmiş ve derisi yüzülmüş halde bir yavru kedi bulunması ve geçtiğimiz yıl da sokak köpekleri için benzer canilikler yapıldığı belirlenen kadının tedavi görüp hastaneden taburcu olduktan sonra eylemlerine devam ettiği de bu olayla ortaya çıktı.

''HARAM OLDUKLARI İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM''

Fatma Ç. ifadesinde yaptığı caniliği kabul ederek, "Kediyi kestim. Daha önce de kedi, köpek kesip yedim. Haram oldukları için pişman değilim. Suç işlediğimi de düşünmüyorum" dedi. Skandal ifadenin ardından Sulh Ceza Hakimliği savcılığın talebi doğrultusunda, Fatma Ç.'ye daha önce şizofreni tanısı konduğunu belirleyerek gözlem alınmasına karar verdi.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Sabah'ın haberine göre skandalın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada da yeni bilgiler ortaya çıktı. "Haksız yere sahipli hayvanı öldürme, işe yaramayacak hale getirme, değerini düşürme" suçundan yürütülen soruşturmada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yapılan bir ihbarla soruşturmaya başlandığı anlatıldı. İhbarda, Fatma Ç.'nin yıllardır sokak hayvanlarının derilerini soyup, iç organlarını çıkardığını ve gözaltına alındığında da "Allah onları ben yiyeyim diye yarattı" dediği anlatıldı. Bu olaydan bir gün önce de kedi derisini yüzüp poşete koyduğu vurgulandı. Savcılık ihbarın soyut nitelikte olduğunu kaydederek "takipsizlik kararı" verdi. Ancak "mala zarar verme" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

''SOKAĞA ÇIKMAYA KORKAR OLDUK''

Hayvanlara işkence edip katleden daha sonra da yiyen kadına 2018 ve 2019 yılında da ikişer kez takipsizlik kararı verildiği ortaya çıktı. Yine bir mahalle sakini "Sokağa çıkmaya korkar olduk. Bize yardım edin" diyerek suç duyurusunda bulundu. Ancak Fatma Ç.'nin şizofreni hastası olduğu ve cezai ehliyetinin bulunmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararları verildiği belirlendi.