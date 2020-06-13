Sokak ortası cinayetin detayları

Bir hafta önce, öğle saatlerinde Çankaya ilçesindeki Bülten Sokak'ta meydana gelen olayda Moldovalı Türk vatandaşı Carmen Florentina Aydoğan'ı vurarak öldürmesinin ardından zanlı S.İ gözaltına alınmıştı. Evli olan Aydoğan'ın (44) ilişki yaşadığı ve ayrılmak istediği S.İ. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri tabancasını olay yerinin yakınlarına atıp kaçan S.I'nın çevreden uzaklaşmama ihtimali üzerine olay yeri bölgesinde yoğunlaştı.

İKİ KERE TİŞÖRT DEĞİŞTİRDİ

Polisin, 50 kilometrelik alandaki 12 mobese, 147 güvenlik kamerasında yaklaşık 780 dakikalık görüntüyü incelemesi sonucu tespit edilen ve kaçarken iki kez tişört değiştirdiği belirlenen Zanlının, olay yerine 40 kilometre uzaklıktaki bir ikamete saklandığı tespit edilerek operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan S.I. emniyetteki ifadesinde S.I, tabancayı para karşılığında Ö.S'den aldığını itiraf etti. Zanlı S.I. ve silah satıcısı Ö.S, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.