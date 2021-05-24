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Sokak ortasında dehşet saçtı! Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı

Şişli'de meydana gelen olayda boşanma aşamasında olduğu eşinin evi önünde pusuya yatan adam, talihsiz kadına kurşun yağdırdı. Genç kadın hastaneye kaldırılırken, dehşet saçan koca polis ekiplerine teslim oldu.

Sokak ortasında dehşet saçtı! Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı

Şişli'de kadına şiddet olayı yaşandı. Bir kadın boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Sokak ortasında dehşet saçan koca olay sonrasında polise teslim oldu.

EVİN ÖNÜNDE PUSUYA YATTI

Şişli Paşa Mahallesi Miralay Kazımbey Sokak'ta saat 21.00 sıralarında medyana gelen olayda 38 yaşındaki Samet M. eşinin evinin önüne gelerek arabanın içinde pusuya yattı. Eşini beklemeye koyulan adam, 27 yaşındaki  Semiha M.'yi görünce otomobilden inerek ateş etmeye başladı. Vücuduna 5 kurşun isabet eden kadın kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ilk müdahalesinin ardından Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sokak ortasında dehşet saçtı! Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı

Talihsiz kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, saldırıda kapalı olan bir dükkana da kurşun isabet etti. Samet M. olaydan bir süre sonra Feriköy Polis Merkezi'ne giderek silahıyla birlikte teslim oldu. Öte yandan evli çiftin ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.  Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Sokak ortasında dehşet saçtı! Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdıSokak ortasında dehşet saçtı! Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı

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