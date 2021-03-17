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  3. Sokak ortasında ölümüne dayak! Transseksüel şahsı yere yatırarak dövdü

Sokak ortasında ölümüne dayak! Transseksüel şahsı yere yatırarak dövdü

Olay, Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana geldi. Kıskançlık krizi geçiren bir şahıs transseksüel şahsı sokak ortasında ölümüne dövdü. Olaya ilişkin görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

Olay, geçtiğimiz gün Antalya'nın Kumluca ilçesinde gerçekleşti. 

Trans birey olduğu öne sürülen M.A. ile R. K. tartışma yaşadı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. 

Kavgada R.K., trans birey M. A.'yı yere yatırarak dövdü. Kıskançlık yüzünden yaşandığı iddia edilen kavga bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

O sırada olayın gerçekleştiği yerde bulunan vatandaşların tepkisi üzerine R.K olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Sokak ortasında ölümüne dayak! Transseksüel şahsı yere yatırarak dövdü

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. R.K. kısa sürede yakalayıp gözaltına alındı.

Bir vatandaş tarafından kaydedilen olay anında R.K.'nin yerdeki M.A.'yı yumruklayarak bağırması dikkat çekti. Görüntüleri çeken kişinin "Öldürdü. Niye kurtarmıyorlar" dediği duyulurken olayı gören kişilerin tepki göstermesi sonrası şahsın kaçması da görüntülere yansıdı.

İşte o anlar:

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