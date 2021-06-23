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  3. Sokaklarda hasret kaldığımız görüntüler! Tuzlalı gençlerden müzik ziyafeti

Sokaklarda hasret kaldığımız görüntüler! Tuzlalı gençlerden müzik ziyafeti

Pandemi nedeniyle uzun zamandır süren kısıtlamalarda gevşetilmeye gidilmesiyle, Tuzla'da hasret kalınan görüntüler yeniden vatandaşlarla buluştu. Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi öğrencileri vatandaşlara müzik ziyafeti yaşattı.

Sokaklarda hasret kaldığımız görüntüler! Tuzlalı gençlerden müzik ziyafeti

Koronavirüsün olumsuz etkileri silinmeye başladı. Uzun bir aranın ardından sokaklarda özlenen görüntüler oluştu. ‘Dünya Müzik Günü’ kapsamında bir araya gelen öğrenciler vatandaşlara müzik keyfi yaşattı.

Sokaklarda hasret kaldığımız görüntüler! Tuzlalı gençlerden müzik ziyafeti

Tüm dünyada 21 Haziran tarihinde kutlanan ‘Dünya Müzik Günü’, tüm yurtta olduğu gibi Tuzla’da da kutlandı. Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi öğrencileri, İçmeler Mahallesi Mustafa Kuru Parkı, Mimar Sinan Mahallesi Şehit İbrahim Doğan Parkı, Cami Mahallesi Sahil Tören Alanı Karşısı, Aydınlı Mahallesi Aydınlı Çarşı Anıt noktalarında kurulan alanlarda farklı türlerde şarkılar söylediler. ‘Müzik Mahallemde’ etkinliğinde şarkı söyleyen öğrencilere, Tuzlalı vatandaşlar eşlik ettiler. Bazı vatandaşlar kendilerini müziğin ritmine bırakarak dans ettiler. Uzun süredir Koronavirüs salgını nedeniyle müzik etkinliklerinden uzak kalan vatandaşlar, keyifli bir gün yaşadılar.

Sokaklarda hasret kaldığımız görüntüler! Tuzlalı gençlerden müzik ziyafeti

VATANDAŞLAR BU GÖRÜNTÜLERE HASRET KALDI

Müzik etkinliğinin kendileri için çok güzel olduğunu belirten Nurhan Yıldız,” Kızım da aynı kursa gidiyor. Hep beraber izlemek çok keyifli oldu. Çok özledik. Tuzla Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz” dedi. Müzik eşliğinde dans eden bir vatandaş, dans etmeyi çok özlediğini belirterek,” Oyun oynamayı her zaman severiz. Oynamayı arıyoruz. Böyle müzikli eğlence istiyoruz” dedi. Yapılan müzik etkinliğinin kendilerine moral olduğunu belirten bir vatandaş ise,” Böyle etkinlikleri özlemez miyiz hiç. Çok güzel oldu. Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı’ya çok teşekkür ederiz” dedi.

Sokaklarda hasret kaldığımız görüntüler! Tuzlalı gençlerden müzik ziyafeti

SAHNE ÖZLEMİ SON BULDU

Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi’nde eğitim görerek konservatuarı kazanan ve konser veren ekibin üyesi olan Furkan Alyurt, "Sağlık açısından zorlu bir süreçten sonra böyle bir konser vermek çok güzel hissettirdi. Sahneleri özledik. Bundan sonraki süreçte inşallah böyle konserler vermeye devam ederiz” dedi.

Sokaklarda hasret kaldığımız görüntüler! Tuzlalı gençlerden müzik ziyafeti

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