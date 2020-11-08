Sokakta çıkan çatışmanın merakı canından etti!

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir sokakta boşanma davası yüzünden birbirine giren genç ile kayınpederi arasında silahlar konuştu. O sırada sesleri duyup balkona çıkan Taner Çakmak isimli bir kişi silahtan çıkan saçmalar yüzünden kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi Billur Sokak’ta meydana gelen olayda boşanma aşamasında olduğu eşinin babası ile konuşmak için arkadaşı F.K. (50) ile Billur Sokak’taki evine giden F.T. (30) ile kayınpederi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.T. ve kayınpederi arasında silahlı çatışma çıktı.

ZANLILAR OLAY YERİNDEN KAÇTI

Çatışmayı duyup merakla balkona çıkan Taner Çakmak (33) ise başına isabet eden saçmalar ile yaralandı. Çakmak’ın yaralandığını görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirirken, çatışan şahıslar olay yerinden kaçtı. Kısa sürede olay yerine gelen ambulansa alınan ağır yaralı Çakmak, sevk edildiği özel bir hastanede tedavi altına alındı.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Olayın ardından F.K. ve T.K isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Taner Çakmak ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Çakmak'ın cenazesinin memleketi Amasya'da toprağa verileceği öğrenildi.