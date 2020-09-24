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  3. Arnavutköy'de dehşet! Önce eşini sonra arkadaşını öldürdü

Arnavutköy'de dehşet! Önce eşini sonra arkadaşını öldürdü

İstanbul Arnavutköy'de Ersin Y. isimli kişi eşini ormanlık alanda silahla vurarak öldürdükten sonra arkadaşı Emrah Erdoğan'ı da evinde silahla vurarak öldürdü. Polis tarafından yakalanan şahıs cinayetleri itiraf ederken soruşturma sürüyor.

Arnavutköy'de dehşet! Önce eşini sonra arkadaşını öldürdü

Edinilen bilgilere göre İstanbul Arnavutköy'de Ersin Y. isimli kişi ormanlık alanda eşini silahla vurarak öldürdü. Ersin Y. daha sonra Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Hıdır sokak üzerindeki arkadaşı Emrah Erdoğan'ın yaşadığı eve giderek zili çaldı. Şüpheli zili çaldıktan sonra , Erdoğan'ın eşi kapıyı açtı. Ersin Y. bir anda eve girerek Erdoğan'a silahla ateş etti. Erdoğan kanlar içinde yere yığılırken saldırgan hızla evden çıkarak kayıplara karıştı.

Arnavutköy'de dehşet! Önce eşini sonra arkadaşını öldürdü

EŞİ ÖLEN KADIN SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Silah seslerini duyan komşular durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Erdoğan'ın öldüğünü belirledi. Gözlerinin önünde eşi öldürülen kadın sinir krizi geçirdi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI, CİNAYETLERİ İTİRAF ETTİ

Polisin soruşturması devam ederken, kaçan saldırgan polis ekipleri tarafından yakalandı. Ersin Y.'nin polis sorgusunda iki cinayeti de işlediğini kabul ettiğini söylediği öğrenildi. Ersin Y.'nin gözaltındaki işlemleri sürerken polisin soruşturması çok yönlü olarak devam ediyor.

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Tayfun Altuntaş
Editör


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