Şoke eden ölüm, şoke eden servet! Evinde ölü bulunan Ulvi Eker, Türk Eğitim Vakfı'na 40 milyon bağışlamış

Bolu'da meydana gelen olayda olayda 2 gündür haber alınamayan 65 yaşındaki Ulvi Eker, evinde ölü olarak bulundu. Ulvi Eker'in 40 milyon liralık servetini Türk Eğitim Vakfı'na bağışladığı öğrenildi.

İKİ GÜNDÜR HABER ALINAMADI

Salı günü Karaçayır mahallesi Şirin sokakta meydana gelen olayda evinde yalnız yaşayan Eker'den iki gündür haber alınamaması üzerine polis ekiplerine haber verildi. Çilingir yardımıyla Eker'in evine giren polis ekipleri, talihsiz adamın cansız bedeni ile karşılaştı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Eker'in kalp krizi sonucunda yaşamını yitirdiği öğrenildi. Ulvi Eker’in cenazesi öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.

ÇİFTÇİLİK YAPIP, ZİRAİ ÜRÜNLER SATIYORDU

Ardında 40 milyonluk servet bırakan Eker'in kentte zirai ürünler satan bir dükkanı olduğu ve çiftçilik yaptığı öğrenildi. Öte yandan servetini Türk Eğitim Vakfı'na bırakan Eker'in daha önce bir evlilik yaptığı ve çocuğu olmadığı öğrenildi.

"5 AY ÖNCE BİZLERİ BOLU'YA DAVET ETTİ"

Türk Eğitim Vakfı’nın Şubeler Genel Koordinatörü Ömer Turna, Eker'in ölümü üzerine açıklama yaptı. Turna, “Ulvi bey yaklaşık 5 ay önce bizleri Bolu’ya davet ederek tüm mal varlığını Türk Eğitim Vakfı’na bırakmak istediğini söyledi. Bizimle noterde vekaletname düzenledi. Kendi adına kayıtlı banka hesaplarındaki paraları ve taşınmazları mahkeme sonucunda Türk Eğitim Vakfı hesaplarına geçecek. Dolayısıyla burada biriken parayla Ulvi bey adına başarılı ancak ekonomik desteğe ihtiyacı olan öğrencilere burs vereceğiz. 40 milyon civarında bir mal varlığı olduğu söyleniyor. Böyle bir mal varlığı çıktığı takdirde biz yılda 500 öğrenciyi okutacak kadar büyük bir meblağ oluşturuyor. Bu da Türkiye’de sayılı bir bağış oldu” dedi.