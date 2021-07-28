Şoke eden tehdit! Şevval Şahin eski sevgilisine tehdit edildiği için mi geri döndü?

İlişkilerini kısa zaman içinde evliliğe taşıyacakları bilinen Şevval Şahin ve Yiğit Marcus Aral'ın olaylı şekilde ayrılmaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ayrılıklarından ardından kıskançlık krizine giren Yiğit Aral, Şevval Şahin ve erkek arkadaşı Kerem Kamışlı yemek yerken masalarına oturup önce selfie çekilip sonra da Kerem Kamışlı'yı sandalyesiyle birlikte denize atması çok konuşulmuştu.

MARCUS TEHDİT ETTİ, ŞEVVAL GERİ DÖNDÜ!

Olay sonrası Şahin, Yiğit'e dava açıp "100 metreden fazla yaklaşmama cezası" aldırmıştı. TV100'ün haberine göre; Şahin'in olaydan 1 hafta sonra tekrar eski aşkına dönmesinin sebebi tehdit olduğu öne sürüldüğü. İddiaya göre, Aral, Şahin'i "Elimdeki görüntülerini yayınlarsam hayatın biter" diyerek genç modele şantaj yaptı.