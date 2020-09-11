Sokol Cikalleshi Konyaspor'da!

Süper Lig'de yeni sezonun açılış haftası başlarken Konyaspor, forvet transferi gerçekleştirdi. Ligin köklü ekiplerinden Konyaspor, forvet oyuncusu Sokol Cikalleshi'yi kadrosuna kattı. 30 yaşındaki tecrübeli forvet, uzun yıllardır Türk takımlarında forma giyiyor. Cikalleshi, son olarak Akhisarspor'da oynamıştı.

Konyaspor, oyuncunun transferini şöyle açıkladı:

"İttifak Holding Konyaspor’umuz santrafor mevkisinde forma giyen Sokol Cikalleshi ile anlaştı.

Sokol Cikalleshi, sponsorumuz Medicana Konya Hastanesi’nde bu sabah yapılan sağlık kontrollerinin ardından kendisini 2 yıllığına kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeyi imzaladı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda gerçekleşen imza törenine kulüp menajerimiz Seçkin Özdil ve yeni transferimiz Sokol Cikalleshi katıldı.

Kariyerinde 303 maça çıkan Cikalleshi bu müsabakalarda 92 kez gol atmayı başardı. Sokol Cikalleshi 35 kez forma giydiği Arnavutluk Milli Takımında 7 gole imza attı.

Yeni transferimiz Cikalleshi, kulübümüzde 17 numaralı formayı giyecek."