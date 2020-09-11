Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri istismarcılara geçit vermediTecavüz iddialarıyla gündeme gelen Deniz Atabay: Asla diz çökmeyeceğimBülent Korkmaz, Konyaspor'dan ayrılıyor!Bilecik'in neyi meşhur? Bilecik'te ne yenir? | Gezilecek yerlerSamsun'da DEAŞ’tan gözaltına alınan 1 kişi adliyeye sevk edildiAlmanya’da biletsiz yolculuk yapan 80 PKK yandaşı ile polis arasında arbede çıktıİŞKUR tarafından okullara 734 personel alınacakYouTuber çift çocuklarının cinsiyet partisi için 130 bin dolar harcadıElazığ'da 37 bin ağaçtan badem hasadı başladıParaguay devlet eski başkan yardımcısı Oscar Denis'in kaçırıldığı düşünülüyor
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Sokol Cikalleshi Konyaspor'da!

Sokol Cikalleshi Konyaspor'da!

Kariyerinin büyük bir bölümünü Türk takımlarında geçiren forvet oyuncusu Cikalleshi, Konyaspor'a transfer oldu.

Sokol Cikalleshi Konyaspor'da!

Süper Lig'de yeni sezonun açılış haftası başlarken Konyaspor, forvet transferi gerçekleştirdi. Ligin köklü ekiplerinden Konyaspor, forvet oyuncusu Sokol Cikalleshi'yi kadrosuna kattı. 30 yaşındaki tecrübeli forvet, uzun yıllardır Türk takımlarında forma giyiyor. Cikalleshi, son olarak Akhisarspor'da oynamıştı. 

Sokol Cikalleshi Konyaspor'da!

Konyaspor, oyuncunun transferini şöyle açıkladı: 

"İttifak Holding Konyaspor’umuz santrafor mevkisinde forma giyen Sokol Cikalleshi ile anlaştı.

Sokol Cikalleshi, sponsorumuz Medicana Konya Hastanesi’nde bu sabah yapılan sağlık kontrollerinin ardından kendisini 2 yıllığına kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeyi imzaladı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda gerçekleşen imza törenine kulüp menajerimiz Seçkin Özdil ve yeni transferimiz Sokol Cikalleshi katıldı.

Kariyerinde 303 maça çıkan Cikalleshi bu müsabakalarda 92 kez gol atmayı başardı. Sokol Cikalleshi 35 kez forma giydiği Arnavutluk Milli Takımında 7 gole imza attı. 

Yeni transferimiz Cikalleshi,  kulübümüzde 17 numaralı formayı giyecek."

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT