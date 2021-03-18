Solomon Adaları'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Solomon Adaları'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Solomon Adaları, Büyük Okyanus'un güneyinde, Papua Yeni Gine'nin doğusundaki adalar devletidir. 990'dan fazla adadan oluşur. Bunların toplam yüzölçümü 28.450 km² dir. Ülke, İngiliz Milletler Topluluğu üyesidir. Solomon Adaları’nın binlerce yıl iskan edilmiş olduğu düşünülmektedir.

Solomon Adaları'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Solomon Adaları 561000 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 171. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,000072 olduğu görülmektedir.

Solomon Adaları'nın Müslüman Nüfus sayısı - kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi - olarak rakamlara yansımıştır.

Solomon Adaları'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Solomon Adaları'nın yüz ölçümü 28394 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Solomon Adaları'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 910 km² Karasal Alan : 27986 km²

Solomon Adaları'nın Haritadaki Yeri / Konumu